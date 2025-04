Intenziviranje saradnje sa Luksemburgom u oblasti obrazovanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Luksemburg intenziviraće saradnju u oblasti obrazovanja, nauke i inovacija, dogovoreno je na sastanku predstavnika dvije države.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović i državna sekretarka tog Vladinog resora Dragana Babović su se, tokom prvog dana zvanične posjete Luksemburgu, sastale sa luksemburškim ministrom obrazovanja i mladih Klausom Meisom i direktorom SCRIPT-a Lukom Veisom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), na sastanku su predstavljeni planovi i aktivnosti koje se odnose na reformu obrazovnog sistema.

„Dogovoreni su konkretni koraci kada je u pitanju intenziviranje saradnje u oblasti obrazovanja, nauke u inovacija u narednom periodu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su Jakšić Stojanović i Babović posjetile i Belval Campus Univerziteta u Luksemburgu, kao i Luksemburški institut za nauku i tehnologiju LIST.

„Na sastancima je dogovoreno pokretanje programa mobilnosti studenata i nastavnog osoblja u okviru Erasmus programa mobilnosti, kao i podsticanje saradnje u oblasti doktorskih i postdoktorskih istraživanja i realizacije naučno-istraživačkih projekata, sa fokusom na ICT, zaštitu životne sredine i drugo“, naveli su iz MPNI.

Kako su rekli, organizovan je i susret sa predstavnicima crnogorskih udruženja u Luksemburgu, sa ciljem jačanja saradnje sa dijasporom, sa posebnim akcentom na obrazovanje, kulturu i inovacije.

