Institucije da prepoznaju prava LGBTI osoba kao neizostavan dio reformi

Podgorica, (MINA) – Crnogorske institucije hitno treba da prepoznaju ljudska prava LGBTI osoba kao neizostavan dio reformi u oblasti vladavine prava, poručili su iz Asocijacije Spektra, dodajući da na to ukazuju poruke iz najnovijeg non-pejpera Evropske komisije (EK) za poglavlja 23 i 24.

Iz Asocijacije Spektra su naveli da je i u non-pejperu EK, koji je objavljen u maju, prepoznato da Crna Gora bilježi ozbiljno nazadovanje u oblasti ljudskih prava LGBTI.

Kako su kazali uz te nevladine organizacije (NVO), non-pejper jasno ukazuje na kontinuirani izostanak institucionalnog i zakonodavnog napretka, posebno kada je riječ o ljudskim pravima LGBTI osoba, a što potvrđuju i mnogi izvještaji međunarodnih i evropskih organizacija.

„U dokumentu se konstatuje odluka Vlade Crne Gore iz decembra 2024. da ne uvrsti Nacrt zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja u dnevni red, uprkos tome što je Nacrt prethodno prošao sve neophodne faze zakonodavnog procesa“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da EK konstatuje da tokom izvještajnog perioda nije bilo pomaka ni u usklađivanju podzakonskih akata sa Zakonom o životnom partnerstvu osoba istog pola iz 2020. godine, čime se nastavlja odlaganje njegove pune implementacije i uskraćivanje pristupa osnovnim pravima istopolnim partnerima.

„Ovakva situacija čini ovaj zakon mrtvim slovom na papiru već petu godinu zaredom“, rekli su iz Asocijacije Spektra.

Kako su naveli, u dokumentu se dodatno podsjeća da je Crna Gora tokom prošle godine zabilježila značajan pad na ILGA-Europe Duginoj mapi, sa 12. na 20. mjesto, a zabrinjava i rastuća anti-LGBTI retorika i stagnacija u sprovođenju politika i zakona u ovoj oblasti.

Iz Asocijacije Spektra su kazali da je Evropska unija (EU) tom konstatacijom prekinula praksu „šturog“ izvješavanja o odsustvu napretka i regresiji ljudskih prava, koja je bila aktuelna neko vrijeme i koja je bila prisutna zbog velike želje da se Crnoj Gori pomogne sa što skorijim ulazakom u Uniju.

Prema njihovim riječima, konkretna konstatacija EK svakom poznavaocu diplomatskog rječnika jasan je pokazatelj kritike koja dolazi nakon dugog perioda tolerancija na kontinuirano neispunjavanje preuzetih obaveza unapređenja ljudskih prava, koje uključuju i obezbjeđivanje prava na samoodređenje.

Iz Asocijacije Spektra su naveli da se time Vlada “uredno hvalila na mnogim sastancima sa međunarodnim zvaničnicima, na međunarodnim konferencijama, kao i u medijima”.

„Poruke iz non-pejpera ukazuju na hitnu potrebu da crnogorske institucije prepoznaju ljudska prava LGBTI osoba kao neizostavan dio reformi u oblasti vladavine prava i procesa evropske integracije“, rekli su iz Asocijacije Spektra.

Oni su pozvali izvršnu vlast da osigura dosljednu primjenu postojećeg zakonodavstva i obnovi procese unapređenja zakonodavnog okvira koji se odnose na rodnu ravnopravnost i pravno prepoznavanje roda na osnovu samoodređenja, na što se i obavezala kroz brojna usvojena dokumenta.

Iz Asocijacije Spektra su istakli da ljudska prava u Crnoj Gori ne smiju biti teren političkih kalkulacija.

“Jasno je da je implementacija postojećih zakona i usvajanje novih, kakav je zakon o samoodređenju, kontinuirano strateški blokirana sa vrha, demonstrirajući odsustvo hrabrosti i odlučnosti za unapređenjem ljudskih prava, kao i puku deklarativnu demokratsku orijentaciju vladajuće većine”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da non-pejper EK, kao i brojni drugi dokumenti, ukazuju da evropski put Crne Gore nedvosmisleno uključuje unapređenje stanja ljudskih prava svih crnogorskih građanki i građana.

“Pokušaji da se teme, kakvo je samoodređenje, ignorišu (u čemu je premijer Milojko Spajić istrajan), nipodaštavaju ili javno negiraju (što je predsjednik Skupštine Andrija Mandić već pokušao) predstavljaju loš pokušaj da se desničarska propaganda koja targetira žene i LGBTI osobe uveze i odomaći i u crnogorskom javnom diskursu i time obesmisli grubo kršenje osnovnih ljudskih prava crnogorskog društva, koje se mora ticati svih nas”, kaže se u saopštenju.

Iz Asocijacije Spektra su poručili da Crna Gora, kao kandidat za članstvo u EU, mora pokazati stvarnu posvećenost temeljnim evropskim vrijednostima – jednakosti, nediskriminaciji i poštovanju ljudskih prava za sve građane, bez izuzetka“.

