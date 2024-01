Inspekcija zapečatila gradilište u Beogradskoj ulici

Podgorica, (MINA) – Urbanističko-građevinska inspekcija zapečatila je gradilište u Beogradskoj ulici u Podgorici, saopštili su iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Iz tog Vladinog resora rekli su da je inspekcija donijela rješenje o zabrani građenja za objekat u Beogradskoj ulici.

“Pravna država – na djelu! Urbanističko-građevinska inspekcija donijela je rješenje o zabrani građenja za objekat u Beogradskoj ulici i zapečatila gradilište”, naveli su iz Ministarstva na društvenoj mreži X.

