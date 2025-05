IMCG: Političari da ne zloupotrebljavaju moć u odnosu na medije

Podgorica, (MINA) – Institut za medije (IMCG) pozvao je političare, prije svega one na funkcijama, da ne zloupotrebljavaju moć u odnosu na medije i da neslaganje sa kritikama i uređivačkom politikom pojedinih medija ne koriste za pritisak, jer to ugrožova medijske slobode.

Iz IMCG su rekli to je posebno važno imajući u vidu i dalje slabe institucije u Crnoj Gori, tradicionalnu sklonost političkih partija i vlasti ka kontroli medija, učestale kampanje manipulisanja javnošću kroz mreže partijskih botova, sve istanjeniju spremnost političara za dijalogom, a što medije čini dodatno ranjivim.

Oni su reagovali navode poslanika Demokrata Momčila Lekovića, koji je E televiziju, Antenu M i Portal Analitiku doveo u vezu sa kriminalom karakterišići ih kao “slugeiI zaštitnike mafije”, a zbog pisanja tih medija u vezi sa dešavanjima u policiji.

„Leković takvim kvalifikacijama, ne nudeći bilo kakve dokaze i argumente koji demantuju medijske izvještaje, kriminalizuje prozvane medije, targetira novinare koji u njima rade i izlaže ih riziku od pritisaka, napada i autocenzure“, kaže se u reagovanju IMCG.

Navodi se da je to posebno opasno u kontekstu kontinuirane izloženosti novinara u Crnoj Gori političkom uticaju, nerazriješenih napada na novinare i ekonomskog pritiska, na šta su ukazali Reporteri bez granica u ovodgodišnjem izvještaju o slobodi medija.

Iz IMCG su rekli da je Lekovićev postupak sporan i zbog činjenice da targetiranje dolazi od poslanika i to iz partije na vlasti, čiji su čelnici na ključnim funkcijama u bezbjednosnoim sektoru, a to znači s pozicije moći.

Oni su istakli da ta pozicija ne bi trebalo da se zloupotrebljava za pritiske na medije, već da se koristi za zaštitu Ustavom i zakonom zagarantovanih sloboda i da promoviše dijalog i pluralizam uređivačkih politika i gledišta o različitim društvenim pitanjima.

„Dodatno, resor medija u aktulenoj vladi vodi kadar Demokrata, ministarka Tamara Vujović koja u poslednjem obraćanju javnosti upravo poziva “nosioce političe i ekonomske moći” da se suzdrže od pritisaka na medije“, istakli su iz IMCG.

Oni su ukazali na to da je Leković grupu medija targetirao na Svjetski dan medija, kada se političari, vlasti i svi oni koji imaju moć, pozivaju da obezbijede novinarima i novinarkima ambijent za rad bez straha I pritisaka.

„Time je pokazao odsustvo senzibiliteta I razumijevanja važnosti uloge slobodnih medija u demokratskom društvu“, dodali su iz SMCG.

Kako su rekli, umjesto targetiranja i olakih kvalifikacija, društveno odgovorno, a za izgradnju povjerenja u institucije i obnovu stvarnog, a ne simuliranog dijaloga, ljekovito bi bilo da je Leković iskoristio čitav set mehanizama koji mu stoje na raspolaganju, od pisma uredniku, demantija, prigovora ombudsmanima medija, poziva za dijalog o spornim temama, pa na kraju i sudske zaštite.

