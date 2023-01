Ilustrovana antologija crnogorskih bajki na bijenalu dizajna u Limi

Podgorica, (MINA) – Knjiga u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik i književnost (FCJK) „Ilustrovana antologija crnogorskih bajki“ prošla je selekciju od preko 66,7 hiljada dizajnerskih rješenja i biće izložena na zvaničnoj izložbi bijenala dizajna u Limi.

Iz FCJK-a su kazali da je grafički dizajner sa Cetinja Dejan Batrićević jedini predstavnik Crne Gore iz oblasti grafičkog dizajna knjige na bijenalu dizajna u Peruu.

“Knjiga u izdanju FCJK prošla je selekciju od ukupno 66.712 dizajnerskih rješenja u najbolja 462 iz cijeloga svijeta, koja će biti izložena na zvaničnoj izložbi bijenala dizajna u muzeju Sv. Dominika (Santo Domingo) u glavnome gradu Perua – Limi”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, „Ilustrovana antologija crnogorskih bajki“ sadrži devet najljepših bajki crnogorske usmene književnosti.

“Bajke su priredili profesori FCJK Adnan Čirgić i Aleksandar Radoman. Pored zapaženoga dizajnerskog pristupa knjigu krasi 45 ilustracija Dejana Batrićevića”, rekli su iz FCJK-a.

Oni su naveli da bijenale dizajna u Peruu (Peru Design Biennial) zvanično počinje večeras u 19 sati i 30 minuta, dodajući da će iste večeri biti upriličeno predavanje turske savremene umjetnice i filmske producentkinj Medihe Didem Turemen.

“Pored glavne izložbe selektovanih radova iz oblasti dizajna, u holu renesansnog muzeja biće predstavljena internacionalna putujuća izložba „Tolerancija“ – projekt glasovitoga grafičkog dizajnera Mirka Ilića”, naveli su iz FCJK-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS