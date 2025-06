IJZ sprovodi istraživanje kvaliteta lako dostupne brze hrane

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje Crne Gore (IJZ), uz tehničku podršku Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), ovog mjeseca sprovodi istraživanje o kvalitetu hrane koja je svakodnevno dostupna građanima u urbanim sredinama, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Navodi se da je cilj istraživanja da se obezbijedi alat za sistematsko praćenje i ocjenjivanje ponude hrane u urbanom okruženju, čime se donosiocima odluka pruža podrška u kreiranju politika koje podstiču zdraviju i sigurniju ishranu.

Iz IJZ su kazali da će se istraživanje baviti kvalitetom lako dostupne brze hrane u urbanim sredinama, a posebno u najfrekventnijim djelovima Podgorice.

“Lako dostupna hrana – proizvodi koji se prodaju u pekarama, kioscima, supermarketima i sličnim objektima – predstavlja važan izvor ishrane za milione ljudi širom svijeta, naročito u zemljama sa niskim i srednjim prihodima”, kaže se u saopštenju IJZ.

Kako se dodaje, iako je vrlo pristupačna i brzo dostupna, ta hrana često sadrži velike količine trans masti, natrijuma i šećera, što je povezano sa povećanim rizikom od hroničnih nezaraznih bolesti.

“Kako bi se sagledao uticaj ovakve ponude na zdravlje stanovništva, razvijen je standardizovani istraživački protokol koji uključuje identifikaciju i procjenu prodajnih mjesta, analizu vrste i kvaliteta ponuđene hrane, kao i prikupljanje uzoraka radi laboratorijske analize nutritivnog sastava i bezbjednosti proizvoda”, kazali su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su naglasili da se ta metodologija od 2016. godine primjenjuje u brojnim zemljama istočne Evrope i centralne Azije, u okviru inicijative koju podržava SZO.

Iz IJZ su kazali da se Crna Gora ove godine priključuje sprovođenju ovog istraživanja.

“Objekti koji budu uključeni neće biti javno imenovani niti promovisani, ali će imati priliku da dobiju rezultate analize svojih proizvoda, uz preporuke za unapređenje i reformulaciju ponude u zdravijem pravcu”, naveli su iz IJZ.

