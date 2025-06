Ibrahimović: Uspješna integracija u EU nudi najbolju perspektivu mladima

Podgorica, (MINA) – Uspješno okončanje procesa evropske integracije nudi najbolju perspektivu mladima Zapadnog Balkana, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da su ključni uzroci odlaska mladih iz svojih država etnonacionalistički narativi i socio-ekonomske nejednakosti.

Ibrahimović je danas učestvovao na konferenciji “Regionalna saradnja i participacija mladih u procesu pomirenja”, koju su u Podgorici organizovali Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) i Misija OEBS-a u Crnoj Gori.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, ocijenio da treba intenzivirati rad na podsticanju učešća mladih u kreiranju politika i donošenju odluka.

„Ibrahimović je poručio da najbolju perspektivu mladima Zapadnog Balkana nudi uspješno okončanje procesa evropske integracije“, kaže se u saopštenju.

On je ukazao na zabrinjavajući trend odlaska mladih iz svojih država, a ključni uzroci su, kako je naveo, etnonacionalistički narativi i socio-ekonomske nejednakosti.

„Kada razmatramo ulogu mladih u izgradnji uspješnijih društava i očuvanju mira i stabilnosti u regionu, moramo krenuti od njihovog današnjeg položaja“, rekao je Ibrahimović.

Kako je naveo, društva ne propadaju zato što mladi odlaze, već zato što ne vjeruju da mogu nešto promijeniti ako ostanu.

„Zato nam nijesu potrebne velike riječi, već velika djela. Ne treba da govorimo o budućnosti mladih, već da je gradimo zajedno s njima – sada”, poručio je Ibrahimović.

On je naglasio da je potreban intenzivniji i sistemski pristup politikama za mlade, što podrazumijeva i više mogućnosti za njihovo učešće u oblikovanju društveno-političkih procesa.

“Pitanje uključivanja mladih nije samo odgovornost jednog resora, već cjelokupnog sistema”, poručio je Ibrahimović, ističući da je važna saradnja među svim akterima u društvu, kao i sa međunarodnim partnerima, poput RYCO-a i OEBS-a.

