Hitno riješiti problem nepravilnog odlaganja guma u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji problem nepravilnog odlaganja guma u Podgorici zahtijeva hitno i trajno rješenje, s obzirom na ozbiljan uticaj na životnu sredinu i zdravlje građana.

To je poručeno na sastanku predstavnika Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem i predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove Glavnog grada.

Iz MERS-a su kazali da je na sastanku razmatrana intenzivnija i efikasnija koordinacija u cilju rješavanja problema nelegalnog odlaganja guma i njihovog spaljivanja.

„Na sastanku je poručeno da dugogodišnji problem nepravilnog odlaganja guma u glavnom gradu zahtijeva hitno i trajno rješenje, s obzirom na ozbiljan uticaj na životnu sredinu i zdravlje građana“, kaže se u saopštenju.

Generalni direktor Direktorata za ekologiju u MERS-u Milan Vukadinović istakao je da je odlaganje guma, posebno na divljim deponijama, ozbiljan ekološki izazov koji dovodi do kontaminacije zemljišta, zagađenja vazduha i povećanja opasnosti od požara.

“Ovaj problem postoji već dugo vremena i kao odgovorni pojedinci i institucije, moramo naći trajno rješenje”, kazao je Vukadinović i dodao da će biti upućen poziv na inicijalni sastanak svim lokalnim samoupravama kako bi se pristupilo rješavanju ovog problema.

Na sastanku je istaknuto da MERS radi na rješavanju problema otpadnih guma na teritoriji čitave Crne Gore, kao i da je ovo samo prvi korak u široj pripremi za primjenu proširene odgovornosti proizvođača.

Mujović je kazao da je zadovoljan zbog današnjeg sastanka u namjeri da bude zajednički korak naprijed kada je riječ o jednom od najvećih problema, sa aspekta zaštite životne sredine u gradu.

“U Podgorici postoji veliki problem nelegalnih deponija guma i paljenja istih. Da bi problem riješili i prevazišli, sastali smo se i razgovarali i uključili i one gradske službe koje mogu biti od pomoći pri rješavanju ovog problema – i to Upravu za inspekcijske poslove, Komunalnu policiju i Čistoću”, kazao je Mujović.

Na sastanku je naglašeno da postoje brojni problemi kada je ta oblast u pitanju, od nejasno definisanih nadležnosti koje se u određenim segmentima prepliću, preko kaznene politike, koja mora biti adekvatnije regulisana, do brojnih drugih smetnji u pogledu sankcionisanja ili samog identifikovanja počinilaca nelegalnih radnji.

„Međutim, važno je da postoji čvrsta volja i spremnost, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou, da se navedeno pitanje konačno riješi“, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je poručeno da je zaštita životne sredine odgovornost svih nas i da samo zajedničkim radom možemo raditi na očuvanju grada i zdravlja građana, ali i stvaranju zdravog okruženja za buduće generacije.

Iz MERS-a su naveli da je dogovoreno zajedničko i sinhronizovano djelovanje Ekološke inspekcije, Uprave za inspekcijske poslove Glavnog grada, Komunalne policije i Čistoće u narednom periodu na suzbijanju problema nelegalnog odlaganja guma na javnim površinama.

„Upućena je inicijativa za organizaciju narednih sastanaka sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove, Komunalne policije i Čistoće“, kaže se u saopštenju.

