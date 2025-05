Hamas odgovorio na predloženi prekid vatre u Gazi

Gaza, (MINA) – Palestinska militantna grupa Hamas odgovorila je danas na američki predlog o prekidu vatre u Gazi, navodeći da pristaje da oslobodi 28 živih i mrtvih talaca i ponavljajući zahtjev za okončanje rata i povlačenje izraelskih trupa iz enklave.

Hamas je saopštio da će osloboditi deset živih talaca i predati tijela 18 preminulih u zamjenu za palestinske zatvorenike i pritvorenike koji se nalaze u izraelskim zatvorima, prenosi Rojters.

Zvaničnik Hamasa opisao je odgovor te grupe na predlog specijalnog izaslanika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za Bliski istok, Stiva Vitkofa, kao „pozitivan“, ali je naveo da grupa traži određene izmjene.

Zvaničnik nije precizirao koje izmjene traže.

“Ovaj predlog ima za cilj postizanje trajnog primirja, sveobuhvatno povlačenje iz Pojasa Gaze i obezbjeđivanje protoka pomoći našem narodu u Pojasu Gaze“, naveo je Hamas u saopštenju.

Predlog predviđa primirje u trajanju od 60 dana i razmjenu 28 od 58 talaca koji se još nalaze u Gazi za više od 1,2 hiljade palestinskih zatvorenika i pritvorenika, kao i omogućavanje ulaska humanitarne pomoći u tu enklavu.

Palestinski zvaničnik upoznat sa pregovorima rekao je za Rojters da Hamas, između ostalog, traži da se oslobađanje talaca odvija u tri faze tokom 60-dnevnog primirja, kao i veću distribuciju pomoći u različitim oblastima.

Hamas takođe želi garancije da će sporazum dovesti do trajnog prekida vatre, naveo je zvaničnik.

Iz kancelarije izraelskog premijera Benjamina Netanjahua nije odmah stigla reakcija na saopštenje Hamasa.

