Hadžije iz Crne Gore započele put ka svetim mjestima

Podgorica, (MINA) – Grupa od 190 hadžija iz Crne Gore danas je sa Aerodroma Podgorica započela put u Meku, ispunjavajući jednu od temeljnih dužnosti islama.

Kako je javio Radio Fatih, hadžije su se prethodno okupile ispred Medrese “Mehmed Fatih” gdje su obukli ihrame i zajednički klanjali džuma-namaz.

Hutbu je održao reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić, koji je istakao da je hadž značajan kao vrhunac duhovnog putovanja i podsjetio hadžije na važnost iskrenosti, strpljenja i međusobnog poštovanja tokom boravka na svetim mjestima.

“Na časnom mjestu na koje vi idete nije bitno ko je ko, već zbog čega je ko došao. Važno je da imamo nijet, iskrenu namjeru, i da budemo zajedno u dobru. Vi idete tamo da upoznate svoju braću“, rekao je Fejzić.

On je hadžijama poručio da budu svjesni tog bratstva.

„Upoznajte jedni druge, koristite priliku za dobro, širite selame i ljubav među sobom“, dodao je Fejzić.

On je podsjetio hadžije da ne zaborave svoju braću i sestre u Gazi.

“I ne zaboravite naš napaćeni narod u Palestini. Sjećajte ih se u svojim dovama. Molimo Allaha, Gospodara svjetova, da im olakša, da im pomogne, da im podari mir i dostojanstven život, kakav i priliči svakom insanu na ovoj zemlji“, naveo je Fejzić.

On je prisutnima poželio srećan put.

“Molim Allaha da vas vrati očišćene od grijeha, da vam ukabuli hadž i olakša putovanje.”, poručio je Fejzić.

Islamska zajednica u Crnoj Gori i ove godine organizovala je hadž putem svojih službi, obezbjeđujući logističku podršku za sve vjernike koji su se odlučili da ispune ovu petu islamsku dužnost.

Predviđeno je da hadžije danas stignu u Džidu odakle će se uputiti prema Meki kako bi obavili umru i gdje će boraviti do početka hadžskih obreda.

