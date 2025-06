Granična policija zaplijenila robu vrijednu preko 315 hiljada EUR

Podgorica, (MINA) – Crnogorska granična policija zaplijenila je 74,3 hiljade komada robe vrijedne 315,7 hiljada EUR i uhapsili S.R. (40) iz Plužina, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici Mobilne jedinice Regionalnog centra granične policije Centar zaustavili i kontrolisali vozilo marke Mitsubishi, danilovgradskih registarskih oznaka, sa priključnim vozilom bez registarskih oznaka, koje se kretalo iz pravca sela Lisina u pravcu Plužina, a kojim je upravljao S.R.

„Pregledom tovarnog prostora priključnog vozila utvrđeno je da se u istom nalaze 104 paketa sa 15.750 komada nastavaka za elektronske cigarete marke WIIP i 58.606 komada aromatičnih ulja za elektronske cigarete iste marke, a za koje imenovani nije posjedovao potrebnu dokumentaciju“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, u saradnji sa službenicima Uprave carina, izvršen popis te robe, a tom prilikom su carinski službenici procijenili vrijednost oduzete robe u maloprodaji na 315.702 EUR.

„Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, prikupljena su obavještenja od S.R. nakon čega je uhapšen zbog sumnje da je izbršio krivično djelo nedozvoljena trgovina“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je postupajući tužilac S.R. odredio zadržavanje do 72 sata.

