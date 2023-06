Gradnja novih vrtića u Baru i Ulcinju početkom naredne godine

Podgorica, (MINA) – Početak gradnje novih vrtića u Baru i Ulcinju, za čije potrebe je Vlada Crne Gore još prije pet godina potpisala ugovor o kreditu sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB), očekuje se početkom naredne godine, kazali su iz Ministarstva prosvjete.

Vlada i CEB potpisale su 2019. godine ugovor o kreditu za potrebe finansiranja izgradnje više predškolskih ustanova na teritoriji Crne Gore, između ostalog vrtića u Baru, Ulcinju, Podgorici i Beranama.

Iz Ministarstva prosvjete su agenciji MINA kazali da je tender za odabir projektanta za izradu glavnog projekta vrtića u Baru i Ulcinju u toku i da vrlo brzo očekuju odabir projektanta kako bi se počelo za izradom projekta.

“Nakon izrade glavnog projekta za ova dva vrtića i raspisivanja tendera za odabir izvođača, možemo očekivati početkom 2024. godine početak izgradnje“, rekli su iz Ministarstva.

Kako su naveli, za vrtiće u naselju City kvartu u Podgorici i u Beranama u toku je izrada projektne dokumentacije.

Roditelji djece upisane u ustanove predškolskog obrazovanja od septembra će plaćati veće cijene troškova boravka i ishrane u vrtićima, a prema ranijim najavama Ministarstva taj iznos ne bi trebalo da bude veći od 50 EUR.

Iz Ministarstva su agenciji MINA kazali da Upravni odbor svakog vrtića donosi odluku o cijeni boravka i ishrane djece, i da će se razlikovati od opštine do opštine, ali ne značajno.

