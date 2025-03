Graditi sigurnije okruženje za medijske radnike

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora graditi sigurnije radno i životno okruženje za medijske radnike, jer bez nezavisnih, slobodnih i kredibilnih medija nema slobodnih institucija, poručili su iz institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i osudili ugrožavanje sigurnosti i nezavisnosti novinara.

Iz institucije Zaštitnika su istakli da su zabrinuti povodom posljednjih slučajeva ugrožavanja sigurnosti crnogorskih novinarki i novinara i osudili svaku vrstu pritiska i napada, kao i gušenja slobode javne riječi.

Oni su naveli da su preko medija informisani o slučaju prijetnji novinarki Radio Televizije Crne Gore Dušanki Pejović, koja je prepoznata po dugogodišnjem angažmanu u vezi sa temama ljudskih prava i sloboda.

“Od početka godine mediji su izvijestili i o drugim slučajevima na štetu novinara, kao što su uvrede putem društvenih mreža, traženje procjene bezbjednosti i slično”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je posljednja ocjene organizacije Safe Journalist da su žene u medijima u Crnoj Gori i dalje izložene nasilju, diskriminaciji i profesionalnoj nesigurnosti.

Iz institucije Zaštitnika su naveli da postoje informacije i o onlajn /online/ i oflajn /offline/ pritiscima i napadima na novinare.

„Osuđujemo sve vrste ugrožavanja sigurnosti i nezavisnosti medija i apelujemo da se prijave efikasno istraže i procesuiraju, a posebno motivi“, istakli su iz institucije Zaštitnika.

Kako su rekli, samo odlučna sistemska i institucionalna reakcija može biti djelotvoran odgovor i unaprijediti stanje u toj oblasti.

„Jedinstveni u osudi i reakcijama, bez selekcija i podjela u odnosu na medije i pojedince, moramo graditi sigurnije radno i životno okruženje za pripadnike novinarske profesije“, kazali su iz institucije Zaštitnika.

Oni su naglasili da bez nezavisnih, slobodnih i kredibilnih medija nema ni slobodnih institucija, nema debate o pitanjima od opšteg značaja i interesa, a samim tim ni slobodnog društva.

Iz institucije Zaštitnika su, govoreći o procesuiranju novinara zbog načina izvještavanja i iznešenih stavova, podsjetili da su ukazivali da to može biti primijenjeno samo u krajnje opravdanim situacijama, u skladu sa međunarodnom praksom, standardima i preporukama, kao nužna mjera.

Oni su naglasili da ta mjera može biti upotrijebljena tek nakon što su iscrpljene sve druge mogućnosti i mora trajati najkraće moguće.

Kako su rekli iz institucije Zaštitnika, novinari i drugi poslenici javne riječi imaju ključnu ulogu u promociji slobode izražavanja, koja nije važna samo po sebi, već ima i centralnu ulogu u zaštiti drugih prava.

Oni su podsjetili da sloboda izražavanja ima svoje granice, koje su ustanovljene domaćim pravom, ali još više međunarodnim standardima – u kojima prednjače presude Evropskog suda za ljudska prava, koje imaju primat u odnosu na nacionalno zakonodavstvo.

„Svako ograničenje slobode govora mora se primijeniti restriktivno, odnosno svako miješanje u slobodu govora mora ispuniti propisane uslove (član 10 Evropske Konvencije o ljudskim pravima)“, kaže se u saopštenju.

Iz institucije Zaštitnika su istakli da se nastavlja kampanja protiv žena iz javnog života, jer je poslanica Jevrosima Pejović izložena uvredama, mizoginim i seksističkim komentarima zbog pokretanja inicijative koja treba da olakša položaj žena na poslu.

„Bez obzira na nečije lične i kolektivne stavove o opravdanosti ove ideje, osuđujemo napade bazirane na ličnom svojstvu i pozivamo na kulturu dijaloga i argumentovanu diskusiju u javnom diskursu i medijima“, poručili su iz institucije Zaštitnika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS