Podgorica, (MINA) – Građanima će biti pružena šansa da legalizuju svoje bespravne objekte, ali će za eventualne nove nelegalne objekte važiti princip nulte tolerancije, saopštili su iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine.

Iz tog Vladinog resora su podsjetili da je na današnjoj sjednici Vlade utvrđen Zakon o legalizaciji bespravnih objekata.

„Čime počinje nova era u ovom dijelu nadležnosti Ministarstva: građanima će biti pružena šansa da legalizuju svoje bespravne objekte, ali će za eventualne nove nelegalne objekte važiti princip nulte tolerancije“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će satelitski snimak, čija je izrada upravo ugovorena, pokazati sve nelegalne promjene na teritoriji Crne Gore i sankcije će, u skladu sa Zakonom, neselektivno uslijediti.

„Ovaj zakon stavlja tačku na decenije neuređenosti – uvodi se sistem u kojem se gradi planski, odgovorno i po zakonu“, poručili su iz Ministarstva.

