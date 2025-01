Građani za dan predali 47 komada oružja i 1.317 komada municije

Podgorica, (MINA) – U više gradova širom Crne Gore, građani su, u posljednja 24 sata, dobrovoljno vratili 47 komada vatrenog oružja, 1.317 komada municije, 11 ručnih bombi, eksplozivna sredstva i djelove vatrenog oružja.

U saopštenju Uprave policije navodi se da su oružje i municija vraćeni u sklopu kontinuirane kampanje „Poštuj život, vrati oružje“, koju sprovode duži niz godina.

Kako je saopšteno, u Podgorici, Danilovgradu, Cetinju i Tuzima, građani su policiji dobrovoljno predali 32 komada vatrenog oružja, od čega 13 pištolja i 19 pušaka, 978 komada municije, sedam ručnih bombi i jedan zatvarač od puške.

„Službenicima u Herceg Novom, Baru, Tivtu, Ulcinju i Budvi, dobrovoljno je vraćeno osam komada vatrenog oružja, od čega četiri pištolja i četiri puške, 335 komada municije, i dva okvira za pištolj“, kaže se u saopštenju policije.

Dodaje se da je u Bijelom Polju, Petnjici, Kolašinu i Beranama dobrovoljno predato ukupno sedam komada vatrenog oružja, od čega četiri pištolja i tri puške, četiri komada municije, četiri ručne bombe, kao i jedna električna detonatorska kapisla i određena količinu rasutog eksploziva.

Iz Uprave policije su kazali da je, za četiri dana, dobrovoljno predat 121 komad vatrenog oružja, 2,859 komada municije, 14 komada ručnih bombi, kao i više djelova oružja i eksplozivnih sredstava.

„Uprava policije apeluje na sve sugrađane da daju svoj doprinos cjelokupnoj bezbjednosti društva i da predaju vatreno oružje, municiju i eksplozivna sredstva koja imaju u svom posjedu, bez ikakve pravne, krivične ili prekršajne odgovornosti i bez obzira na to da li oružje posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, građani mogu pozvati policiju na broj 122 i obavijestiti ih da žele da vrate oružje, nakon čega će policijski službenik preuzeti oružje na mjestu gdje se osoba, odnosno oružje, nalazi i izdati potvrdu o preuzimanju.

Iz Uprave policije su naglasili da građani ne treba sami da donose oružje u stanice policije, prije svega, kako su pojasnili, zbog bezbjednosti.

„Uprava policije će nastaviti sa sprovođenjem pojačanih preventivnih i represivnih aktivnosti u sklopu aktuelne kampanje, kao i u cilju očuvanja bezbjednosti, zdravlja i života svih građana, te ujedno poziva građane da kroz saradnju i poštovanje zakona zajedno radimo na osiguranju i izgradnji bezbjednog ambijenta“, zaključuje se u saopštenju.

