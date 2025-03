Građani u petak predali 113 komada oružja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski građani u petak su dobrovoljno predali 113 komada oružja, 3.997 komada municije, puškomitraljez, barut i 19 bombi, saopšteno je iz Uprave policije.

Oružje i municija predati su u okviru akcije „Poštuj život, vrati oružje“, koju Uprava policije sprovodi već duži niz godina.

Navodi se da su u Podgorici, Danilovgradu i na Cetinju građani dobrovoljno predali policiji 46 komada oružja, od čega 28 pištolja i 18 pušaka, 2.967 komada municije različite vrste i kalibra i tri ručne bombe.

„Službenicima u Baru, Ulcinju, Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg Novom, dobrovoljno je vraćeno 29 komada oružja, od čega 16 pištolja i 13 pušaka, 301 komad municije, jedna ručna bomba i djelovi oružja“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je u Bijelom Polju, Beranama, Kolašinu, Mojkovcu, Plavu i Rožajama, dobrovoljno predato 25 komada oružja, od čega 11 pištolja i 13 pušaka, jedan puškomitraljez, 612 komada municije različite vrste i kalibra, 14 ručnih bombi, barut, i djelovi od oružja.

„Policijskim službenicima u Nikšiću, Plužinama i Pljevljima, dobrovoljno je predato 13 komada vatrenog oružja, od čega šest pištolja i sedam pušaka, 117 komada municije i jedna ručna bomba“, naveli su iz policije.

Kako su kazali, od početka januara, Upravi policije je dobrovoljno predato ukupno 3.172 komada oružja, 106.712 komada municije, 352 ručne bombe, kao i više stotina djelova oružja i eksplozivnih sredstava.

Iz policije su podsjetili da čuvanje oružja čiji su vlasnici bili članovi porodica ili srodnici, bez obzira da li je pred nadležnim sudom spoveden ostavinski postupak, shodno Zakonu o oružju, predstavlja nelegalno oružje, sve dok neko od pravnih nasljednika ne dobije dozvolu za držanje tog oružja od Ministarstva unutrašnjih poslova.

Oni su istakli da građani mogu pozvati policiju na broj 122, obavijestiti policijske službenike da žele da vrate oružje, bez ikakve pravne, odnosno krivične ili prekršajne odgovornosti i bez obzira na to da li oružje posjeduju u ilegalnom ili legalnom vlasništvu.

„Podsjećamo i da je Uprava policije pokrenula i besplatni SOS telefonski broj 19969, kao i e-mail [email protected], za prijavu prijetećeg ponašanja i nasilja u vezi sa posjedovanjem oružja, kao mehanizam bliže saradnje i aktivnog učešća policije i građana u cilju stvaranja sigurnijeg ambijenta“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS