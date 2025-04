FZO: Značajan broj stomatoloških ordinacija već zaključio ugovore

Podgorica, (MINA) – Ključni zahtjevi koje je dostavila Stomatološka komora zavise od odluka ministarstava finansija i zdravlja, kazali su iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) i dodali da je značajan broj stomatoloških ordinacija već zaključio ugovore sa Fondom.

Iz Stomatološke komore su prethodno saopštili da građani Crne Gore, koji su imali pravo na besplatnu stomatološku zaštitu, od danas nemaju tu uslugu, jer pregovori sa FZO nijesu dali rezultate.

Iz FZO su u reagovanju naveli da je Fond prethodnih mjesec organizovao niz sastanaka sa predstavnicima Stomatološke komore i Ministarstva finansija, na kojima su razmatrani načini plaćanja stomatoloških usluga i modeli finansiranja u okviru sredstava koje je resor finansija opredijelilo za stomatološku zdravstvenu zaštitu u ovoj godini.

Kako su istakli iz Fonda, dva ključna zahtjeva koje je dostavila Stomatološka komora, a odnose se na novi model finansiranja stomatološke zdravstvene zaštite i uvećanje sredstava za ovu godinu, zavise od stava Ministarstva finansija.

“Imajući u vidu ovu činjenicu i u zavisnosti od konačnih odluka koje se odnose na model i način finansiranja stomatološke zdravstvene zaštite, FZO će u najkraćem roku pristupiti njihovoj daljoj implementaciji”, kaže se u reagovanju.

Iz FZO su pojasnili da je jedan od predloga koji je zajednički razmatran i izmjena načina funkcionisanja pripravnosti u okviru stomatološke zdravstvene zaštite na primarnom nivou.

Oni su naglasili da pomenuto pitanje može biti unaprijeđeno i kvalitetno riješeno isključivo kroz reformu stomatološke zdravstvene zaštite koju je Ministarstvo zdravlja najavilo za početak naredne godine.

“Kako je za rješavanje ključnih zahtjeva Stomatološke komore potrebno sačekati odluke ministarstva finansija i zdravlja i njihovo uključivanje u cijeli proces, Fond nije predložio ugovore koji bi donijeli realizaciju zahtjeva koji nijesu dovoljno analizirani i do kraja usaglašeni od svih relevantnih činilaca u zdravstvenom sistemu”, naveli su iz FZO.

Kako su dodali, cilj je da se postojeći ugovori unaprijede već tokom ove godine, nakon usaglašavanja stavova svih donosilaca odluka.

Iz FZO su rekli da je, zaključno sa današnjim danom, značajan broj stomatoloških ordinacija zaključio ugovore sa Fondom i na taj način pokazao visok stepen odgovornosti prema građanima.

“Nakon završetka procesa potpisivanja ugovora u narednim danima, Fond će blagovremeno obavijestiti javnost u kojim stomatološkim ordinacijama će osiguranici u narednom periodu moći da ostvaruju prava na stomatološku zdravstvenu zaštitu”, navodi se u saopštenju.

Iz FZO su poručili da, vodeći se željom da osiguranicima omoguće najbolje moguće zdravstvene usluge, a stomatolozima što kvalitetnije uslove za rad, ostaju otvoreni za svaki vid saradnje sa Stomatološkom komorom i ostalim relevantnim institucijama koje se bave ovom problematikom.

