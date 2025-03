FZO potpisao ugovor o saradnji sa zagrebačkom poliklinikom Medikol

Podgorica, (MINA) – Predstavnici crnogorskog Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) i zagrebačke Poliklinike „Medikol“ potpisali su danas ugovor o saradnji kojim se omogućava pružanje usluge PET/CT dijagnostike u Podgorici, kao i u alternativnim centrima u Splitu, Rijeci i Osijeku.

Kako je saopšteno iz FZO, ugovor su potpisali direktor Fonda Vuk Kadić i direktorica Poliklinike „Medikol“ Ivanka Trstenjak Rajković.

Iz FZO su kazali da je PET/CT centar Poliklinike „Medikol“ prvi centar za dijagnostiku tumorskih bolesti te vrste u Hrvatskoj, koji je počeo da radi 2007. godine.

“Značaj ovog ugovora je u tome što se će se po prvi put u Crnoj Gori sprovoditi PET/CT dijagostika, pa će se omogućiti poboljšanje dostupnosti i povećanje efikasnosti pružanja te usluge, posebno onkološkim pacijentima”, navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz FZO, na taj način olakšavaju pacijentima kojima odlazak van Crne Gore predstavlja veliki napor, s obzirom na njihovo zdravstveno stanje.

„A istovremeno obezbjeđujemo značajnu uštedu sredstava koja se opredjeljuju za putne troškove za osiguranike i njihove pratioce, koji su se do sada upućivali u klinike u Novom Sadu i Istanbulu sa kojima Fond ima zaključene ugovore“, dodaje se u saopštenju.

Iz FZO su kazali da je dodatna pogodnost i to što će Poliklinika „Medikol“ garantovati i kontinuitet u snabdijevanju izotopom koji je ključna komponenta za pružanje te vrste dijagnostike.

„Na ovaj način, FZO daje značajan doprinos pružanju najbolje moguće zdravstvene usluge pacijentima i pomaže im u borbi sa teškim bolestima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je poboljšanje zdravstvenog stanja osiguranika glavna briga menadžmenta Fonda.

„Pa ćemo i ubuduće raditi na tome da stvorimo sve preduslove za što dostupnije i kvalitetnije liječenje građana u Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

Iz Fonda su rekli da će primjena zaključenog ugovora i upućivanje pacijenata od konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore i komisije FZO, početi nakon realizacije tehničkih preduslova, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS