Festival mladih umjetnika od 28. februara u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Drugi Festival mladih umjetnika (FMU), na kojem će nastupiti umjetnici iz Crne Gore, regiona i Evrope, biće održan od 28. februara do 1. marta u Podgorici.

Kako su saopštili organizatori, Festival će biti održan u Vojnom hangaru u Zagoriču, a ulaz na sve festivalske događaje biće slobodan.

“FMU nastoji da na autentičan način, kroz masovnost popularne kulture predstavi savremeno umjetničko stvaralaštvo. Festival okuplja izvođače različitih umjetničkih izraza, povezujući muziku, teatar, film, performans i vizuelne umjetnosti u jedinstven umjetnički doživljaj”, kazali su organizatori.

U saopštenju se navodi da će na ovogodišnjem festivalu, u okviru muzičkog programa, nastupiti portugalski DJ „Deepneue”, bend Goblini, guslar Maksim Vojvodić, bend Nemeček i Jeak Reak DJ.

Ističe se da će poseban muzičkoscenski spektakl izvesti Crnogorski orkestar mladih “The Stranger Within”.

Organizatori su istakli da drugo izdanje festivala dolazi nakon promocije u Beogradskom klubu Dragstor, gdje su predstavili prošlogodišnji program iz Podgorice, zaključno sa Crnogorskim orkestrom mladih koji je izveo „Četiri godišnja doba” Maksa Rihtera.

“Beogradska promocija je značajna zbog promocije samog festivala, ali i zbog promocije umjetnika koji su nastupili”, navodi se u saopštenju organizatora FMU.

Oni su rekli da očekuju posjetioce iz Beograda koji dolaze kako bi pratili umjetnički program u Podgorici.

“Ovogodišnje izdanje festivala obilježiće nastup poznatog pank-rok benda Goblini, a zatim će nam se u nesvakidašnjem terminu od dva sata predstaviti talentovani mladi guslar Maksim Vojvodić”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da iz Portugala dolazi transgresivni tehno DJ, rezident Pornceptuala, koji se na evropskoj sceni istakao svojim nastupom u „Boiler room” produkciji, a koji će na berlinski način prezentovati zvuk savremene evropske popularne kulture.

Ovogodišnji FMU otvoriće, kako je najavljeno, Crnogorski orkestar mladih, koji će 28. februara u 22 sata izvesti muzičko scenski spektakl hrvatskog autora Mirka Škarice.

Pored muzičkih izvođača, publika će imati priliku da isprati baletsku minijaturu „Creature Feature” Ivana Ćosića, projekciju kratkih filmova u produkciji Škart organizacije, performans „Arhiva prisutnih” u produkcjii Nemanje Mijović, Hane Rastoder, Eme Pavlović i Angele Božović, kao i umjetnički performans beogradskog „Udruženja mladih i napaljenih” autorki Teodore Arsić i Vanje Ivanović.

Organizatori su rekli da će se u okviru likovnog programa, koji će biti otvoren tokom festivala, predstaviti Stefan Raičević, Tereza Živković, Luka Radoičić, Frano Kolović i Aleksa Šestović.

Prvi Festival mladih umjetnika, održan u februaru prošle godine u Podgorici, privukao je oko 2,5 hiljada posjetilaca tokom dvodnevnog programa, dok je repriza festivala u Beogradu u decembru iste godine u klubu Dragstor dodatno potvrdila njegov regionalni potencijal.

