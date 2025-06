FCJK traži objašnjenje od Spajića

Podgorica, (MINA) – Fakultet za crnogorski jezik i književnost (FCJK) zatražio je od premijera Milojka Spajića da objasni javnosti da li on i njegov kabinet stoje iza odluke Vlade da se ne usvoji predlog o upisu brucoša o trošku države na taj fakultet i da li je ta odluka konačna.

Iz FCKJ su uputili otvoreno pismo Spajiću nakon što su mediji prenijeli da Vlada na današnjoj sjednici nije usvojila Odluku o upisu nove generacije studenata na FCJK o trošku države.

„Činjenica da je Odluka o upisu studenata FCJK na dnevni red Vlade svrstana u materijale o kojima se raspravlja, dok je identična odluka Univerziteta Crne Gore (UCG) uvrštena u materijale o kojima se ne raspravlja, već zorno pokazuje diskriminatorne namjere prema FCJK“, navodi se u pismu FCJK.

Oni su istakli da vjeruju da je Spajiću jasno da su takvi postupci karakteristika autoritarnih režima u kojima je zabranjena sloboda govora i unaprijed sankcionisan svaki vid kritičkoga mišljenja.

„Upis studenata na FCJK Vlada danas nije spriječila iz bilo kakvih zakonskih razloga, već s očitom političko-ideološkom namjerom da ugasi posljednju instituciju u Crnoj Gori koja je na braniku slobodnoga mišljenja i vrijednosti koje su definisane Ustavom“, kazali su iz FCJK.

Oni su dodali da su ubijeđeni da je Spajiću jasno da takva odluka neće naići na odobravanje ni građane Crne Gore, ni međunarodne zajednice, koja budno prati usklađivanje Crne Gore sa vrijednostima Evropske unije.

„Vjerujemo isto tako da Vam je jasno da skrštenih ruku nećemo posmatrati to što nam aktuelni režim onemogućava ostvarivanje prava koja su nam Ustavom, Zakonom o visokom obrazovanju i Osnivačkim aktom FCJK zagarantovana“, kaže se u pismu.

Iz FCJK su zatražili od Spajića da obrazloži crnogorskoj javnosti zašto se po pitanju upisa studenata na UCG i FCJK postupilo oprečno.

Oni su tražili od Spajića i da se izjasni je li današnja odluka Vlade konačna i da to učini u naredna 24 sata.

“Kako bi se organizovali za odbranu FCJK od gašenja kojem ovakvom odlukom izvjesno težite“, navodi se u pismu.

