Evropski filmski festival stiže u tri grada Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Evropski filmski festival, na kojem će u Podgorici, Bijelom Polju i Baru biti prikazani nagrađivani igrani, dokumentarni i animirani filmovi, svečano će biti otvoren u četvrtak na terasi Muzičkog centra Crne Gore.

Iz Evropske kuće je saopšteno da će Podgorica, Bijelo Polje i Bar od četvrtka do 7. juna biti festivalske pozornice savremene evropske kinematografije.

Evropski filmski festival organizuje Delegacija Evropske unije (EU) posredstvom Evropske kuće, uz podršku platforme Cineuropa, i u partnerstvu sa Kinotekom, Muzičkim centrom Crne Gore, Filmskim centrom Crne Gore, NVO Multimedija, Centrom za kulturu Bijelo Polje i Kulturnim centrom Bar.

Iz Evropske kuće su rekli da su na repertoaru nagrađivani igrani, dokumentarni i animirani filmovi iz Francuske, Danske, Malte, Rumunije, Luksemburga, Grčke, Češke, Italije i Hrvatske, koji se bave savremenim društvenim temama, kulturom, identitetom i zajedničkim evropskim vrijednostima.

Oni su naveli da je slobodan ulaz na sve projekcije.

“Festival će biti svečano otvoren u četvrtak na terasi Muzičkog centra uz pozdravnu riječ ambasadora EU u Crnoj Gori Johana Satlera, nastup glumačko-muzičke grupe Glumci pjevaju i projekciju francuskog filma Divertimento, u režiji Mari-Kastij Mensjon-Šar, koji donosi snažnu priču o muzici, upornosti i snovima”, kaže se u saopštenju.

Iz Evropske kuće su naveli da se program u Podgorici nastavlja 31. maja na istom mjestu, uz otvoreni razgovor o glumi i identitetu sa crnogorskim glumcem Momčilom Otaševićem i projekciju danske komedije Očevi & Majke, u režiji Paprike Stin, koja prikazuje savremene porodične izazove.

Festival se, kako su kazali, 1. juna seli u Centar za kulturu Bijelo Polje, gdje će biti prikazan luksemburški animirani film Ikar i Minotaur, u režiji Karla Vogelea.

Iz Evropske kuće su najavili da je za najmlađu publiku organizovana glumačka radionica sa glumicom Žanom Gardašević.

Oni su rekli da će 2. juna u Bijelom Polju biti prikazana dva filma – malteški Karmen, u režiji Valeri Buhagiar i rumunski Tri kilometra do kraja svijeta, u režiji Emanuela Parvua.

“U Baru, festival se nastavlja 6. juna u Domu revolucije, projekcijom filma Il Boemo, češko-italijanske produkcije, u režiji Petra Vaclava, koji donosi filmski omaž muzici i umjetničkom stvaralaštvu”, kaže se u saopštenju.

Iz Evropske kuće su kazali da je zatvaranje festivala zakazano za 7. jun, takođe u Baru, uz projekciju hrvatskog filma Hotel Pula, u režiji Andreja Korovljeva i završni koncert grupe Glumci pjevaju.

“Igrani filmovi, animacije, dokumentarci, regionalni umjetnici, koncerti, razgovori i radionice stvaraju ambijent festivala koji izlazi iz bioskopske sale i ulazi pravo u srce grada”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS