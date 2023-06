EUROPOL: Globalna teroristička prijetnja raste

Podgorica, (MINA) – Države članice Evropske unije (EU) prijavile su 28 pokušaja terorističkih napada prošle godine, što je deset više od odnosu na 2021. godinu, kada je prijavljeno 18 napada.

Kako prenosi Slobodna Evropa, to je manje od broja prijavljenih napada u 2020., kada ih je bilo 56.

Izvještaj evropske policije EUROPOL o terorizmu za prošlu godinu pokazao je da “terorizam ostaje značajna prijetnja unutrašnjoj bezbjednosti EU”.

Navodi se da ni u jednoj od država Zapadnog Balkana nije bilo terorističkih akcija prošle godine, ali da bi složenost pitanja identiteta i religije, kao i socioekonomski uslovi i visoka stopa nezaposlenosti, mogli i dalje djelovati kao podstica radikalizacije u regiji.

Propaganda je i dalje podsticajni faktor, sa nizom država u regionu koje bilježe porast širenja online propagande.

Kao i u ostatku Evrope, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter i Signal i dalje su glavni kanali za širenje propagande. Regrutovanje se nastavlja i onlajn i kroz neformalna vjerska okupljanja, kao i u zatvorima.

Na zapadnom Balkanu nema velikih terorističkih ili nasilnih ekstremističkih grupa. U većini slučajeva radi se o radikalnim pojedincima ili malim lokalnim grupama.

U izvještaji se navodi da su se prošle godine dogodila “dva teroristička napada džihadista”i jedan krajnje desnice u Evropi, koji su rezultirali s četiri smrtna slučaja.

Komentirišući izvještaj, izvršna direktorica EUROPOL-a Catherine De Bolle rekla je da borba protiv terorizma ostaje prioritet za EUROPOL i EU.

“Nastavit ćemo da blisko sarađujemo sa svim partnerima kako bi ublažili terorističke prijetnje zajednici uskraćivanjem teroristima sredstava i ograničavanjem njihovog prostora za planiranje, finansiranje i sprovođenje napada, suzbijanjem radikalizacije i jačanjem razmjene informacija i policijske suradnje”, rekla je De Bolle.

Od početka ruske invazije u februaru prošle godine strani borci raznih nacionalnosti pridružili su se borbama na obje strane. U Izvještaju se navodi da nema potvrđenih informacija o zabranjenim terorističkim organizacijama uključenim u sukob.

To ne isključuje prisutnost pojedinaca koji podržavaju ili se pridržavaju ideologija takvih grupa na ratištu u Ukrajini.

U novembru 2022. Evropski parlament predložio je da se na listu terorističkih uključi nekoliko proruskih grupa poput ruske paravojne organizacije Wagner, 141. specijalne motorizirane pukovnije, poznat kao Kadirovci, kao i druge oružane grupe, milicije i opunomoćenici koje financira Rusija.

