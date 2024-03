Eriću određen pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Podgorici odredio je pritvor do 30 dana osumnjičenom u slučaju “Tunel” Vladimiru Eriću (33), zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

Erić je danas izručen Crnoj Gori iz Švedske.

Kako se navodi u saopštenju Osnovnog suda, sudija za istragu ostavila je na snazi ranije rješenje tog suda kojim je Eriću određen pritvor zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa, a zbog opasnosti od bjekstva.

Iz Osnovnog suda su podsjetili da je Erić, od 14.oktobra, bio u bjekstvu, nakon čega je uhapšen u Švedskoj po Interpolovoj potjernici, usljed čega je bio u ekstradicionom pritvoru.

“Švedska je odbacila zamolnicu za ekstradiciju u odnosu na krivično djelo pripadnost kriminalnoj organizaciji i sprječavanje dokazivanja”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, po zamolnici za izručenje u Crnu Goru, Vlada Švedske odlučila da se Erić izruči Crnoj Gori zbog krivičnog djela teška krađa koje je u skladu sa švedskim zakonom.

“Dok je odbacila zamolnicu koja se odnosi na krivično djelo pripadnosti kriminalnoj organizaciji i sprječavanje dokazivanja, jer navedena djela nisu prepoznata po njihovom Zakonu”, navodi se u saopštenju.

Sudija za istragu je, nakon saslušanja Erića u odnosu na krivično djelo teška krađa, zaključila da postoje konkretne okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva.

“Budući da se radi o državljaninu Srbije koji je u septembru prošle godine napustio matičnu zemlju odlaskom u Švedsku, dok je prethodno nelegalno napustio Crnu Goru”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ranije donijeto rješenje o određivanju pritvora u odnosu na krivično djelo kriminalno udruživanje i sprječavanje dokazivanja stavljeno je van snage, budući da je Vlada Švedske u tom dijelu odbacila zamolnicu Crne Gore.

