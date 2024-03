Erić izručen Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Vladimir Erić (33), koji je osumnjičen da je dio grupe koja je prokopala tunel do depoa Višeg suda u Podgorici, izručen je danas iz Švedske Crnoj Gori.

Iz Uprave policije je saopšteno da je Erić sproveden u podgorički Osnovni sud gdje će se protiv njega voditi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično djelo kriminalno udruživanje u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa Krivičnog zakonika Crne Gore.

„Policijski službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL – SIRENE, danas su, uz asistenciju službenika Sektora policije posebne namjene, iz Švedske u Crnu Goru realizovali ekstradiciju V.E.“, kaže se u saopštenju policije.

Erić, koji je državljanin Srbije i za kojim je podgorički Interpol raspisao međunarodnu potjernicu, uhapšen je prošle godine na aerodromu u Stokholmu gdje je pokušavao da se ukrca na let za Beograd.

Ministarstvo pravde Crne Gore je u oktobru prošle godine od Ministarstva pravde Švedske tražilo izručenje Erića radi krivičnog gonjenja zbog krivičnih djela kriminalno udruživanje, teška krađa i sprečavanje dokazivanja

