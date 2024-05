Eraković: DPS spreman na razgovore sa svim građanskim opcijama

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) spremna je na razgovore sa svim građanskim opcijama za formiranje vlasti u Budvi, kazao je poslanik te stranke Jevto Eraković, dodajući da nema pregovora sa Demokratskim frontom (DF).

On je u objavi na društvenoj mreži X kazao da je DPS značajno poboljšao rezultat u Budvi, kao i da je jasno da bez te stranke nema nove vlasti u toj opštini.

“Jasno je da bez DPS-a nema nove vlasti u Budvi i spremni smo na razgovore sa svim građanskim opcijama. Nema pregovora sa DF-om”, poručio je Eraković.

Kako je dodao, Pokret Evropa sad (PES) i politika povlađivanja premijera Milojka Spajića DF-u doživjeli su debakl.

