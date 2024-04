Endoskopsko uklanjanje diskus hernije od sada u KCCG

Podgorica, (MINA) – Endoskopsko uklanjanje diskus hernije biće moguće i u Kliničkom centru (KCCG), a nedavno su urađene prve takve operacije kod dva pacijenta, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz KCCG su naglasili da su te dvije opetacije uspješno završene, uz odličan postoperativni oporavak pacijenata.

“Ovo ujedno predstavlja i prve endoskospe operacije diskus hernije u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su operacije su izveli neurohirurzi Klinike za neurohirurgiju Slavko Đurašković i direktor Klinike Luka Borovinić, uz konsultantsku podršku renomiranog stručnjaka u ovoj oblasti neurohirurga iz Njemačke, dok je anesteziju vodila Ljubica Radunović.

Milenko Kojović iz Podgorice, prvi pacijent kod koga je endoskopski uklonjena diskus hernija, istakao je da je odlično podnio operaciju i da se dobro oporavlja.

„Operisao sam diskus. Imao sam tih problema već duže vrijeme, ali posljednjih godinu baš intezivno. Moj doktor mi je predložio ovu novu metodu operacije koja je uspješno završena“, rekao je Kojović.

On je istakao da je operacija urađena u utorak.

„U srijedu sam već ustao na noge a u četvrtak sam pošao kući i dobro se osjećam“, naveo je Kojović.

Iz KCCG su objasnili da endoskopske operacije diskus hernije podrazumijevaju minimalno invazivnu hirurgiju sa značajno manjim rezom na koži, što znači i manjim postoperativnim ožiljkom, uz značajno manje oštećenje tkiva pri operaciji u odnosu na klasičnu otvorenu hirurgiju.

Kako su kazali, operacija traje kraće, pacijenti je lakše podnose, a samim tim je i oporavak brži i ostanak u bolnici kraći.

„Endoskopska hirurgija je postala metoda koja ima brojne prednosti u odnosu na klasično otvoreno hirurško liječenje a benefite imaju, ne samo pacijenti, već i zdravstveni sistem“, rekli su iz KCCG.

Oni si dodali da im je zato veliko zadovoljstvo što će u KCCG građani ubuduće imati mogućnost liječenja diskus hernije ovom savremenom metodom.

„Moramo istaći da je za ove vrste operacija, pored edukacije ljekara, bilo neophodno nabaviti posebnu i vrijednu medicinsku opremu. Tako je naša ustanova nabavila endoskopski stub njemačkog proizvođača u svijetu najbolju endoskopsku opremu za ovu vrstu operacija“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, uporedo sa nabavkom opreme, sprovedena edukacija neurohiruga KCCG Đuraškovića i Borovinić, koji su prošli kroz kompleksan proces edukacije za tu vrstu hirurgije, najvećim dijelom u Njemačkoj.

„Nakon toga stekli su se svi neophodni uslovi da ova vrsta savremene i minimalno invazvne hirurgije, koja se najvećim dijelom odnosi na operativno rješavanje diskus hernije, zaživi u KCCG, a što se ujedno odnosi i na cjelokupni javni zdravstveni sistem Crne Gore, jer se nigdje drugo u javnom zdravstvenom sistemu Crne Gore ova vrsta hirurgije ne radi“, navodi se u saopštenju.

