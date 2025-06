Ekološka inspekcija za četiri mjeseca utvrdila 166 nepravilnosti

Podgorica, (MINA) – Ekološka inspekcija je, u prva četiri mjeseca ove godine, izvršila 503 inspekcijska pregleda i utvrdila 166 nepravilnosti, saopštio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić.

Kako je kazao, od 1. januara do 30. aprila, izvršeno 237 redovnih, 77 kontrolnih pregleda i 189 inspekcija po inicijativi, a u cilju osiguravanja poštovanja zakonskih propisa i očuvanja životne sredine.

“Utvrđeno je 166 nepravilnosti, a u cilju njihovog otklanjanja, inspektori su izrekli mjere ukazivanja 93 puta i donijeli 37 rješenja”, rekao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, u izvještajnom periodu, izdato je 12 rješenja o novčanom kažnjavanju i izrečeno 23 hiljade EUR novčanih kazni rješenjem.

“Podnijeto je 16 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, kao i 15 krivičnih prijava”, naveo je Ćulafić.

Kako je istakao, Ekološka inspekcija prošle godine je izvršila ukupno 1.831 pregled i utvrdila 708 nepravilnosti.

“Ovi podaci pokazuju da smo krenuli u odlučnu borbu protiv ekološkog kriminala, koji decenijama predstavlja jednu od najvećih prepreka očuvanju prirodnih resursa i životne sredine u Crnoj Gori”, rekao je Ćulafić.

Prema njegovim riječima, korupcija u životnoj sredini je problem koji utiče na održivi razvoj, zaštitu prirodnih resursa i zdravlje građana.

“Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera preduzima niz konkretnih mjera, s ciljem efikasne prevencije i suzbijanja ekoloških prekršaja”, poručio je Ćulafić.

On je kazao da ekološki inspektori svakodnevno rade na identifikaciji i sankcionisanju nelegalnih aktivnosti, kao što su nelegalna sječa šuma, nepropisno odlaganje otpada, zagađenje voda i vazduha.

“U proteklom periodu sproveden je niz aktivnosti u cilju usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa pravom Evropske unije, a takođe kontinuirano su sprovođene obuke preko Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, ali i kroz podršku OESC-a (OEBS) ili određenih specijalizovanih projekata”, naveo je Ćulafić.

Misija je, kako je kazao, da Crna Gora postane primjer održivog razvoja i ekološke odgovornosti.

“A to možemo ostvariti samo zajedničkim djelovanjem države, institucija i građana”, zaključio je Ćulafić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS