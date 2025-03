Efikasno istražiti prijetnje novinarki Pejović

Podgorica, (MINA) – Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG) osudilo je ugrožavanje sigurnosti novinarke Radio-televizije Crne Gore Dušanke Pejović i pozvalo državno tužilaštvo da sprovede efikasnu istragu i u saradnji sa drugim organima omogući joj punu zaštitu.

Prema navodima policije, osumnjičeni G.M. je novinarki upućivao uvrede i prijetnje, sve do dolaska policijskih službenika, čiju je zaštitu Pejović tražila.

Iz DPNCG su ukazali da napadi ne novinare ne jenjavaju.

“To, između ostalog, ukazuje da su i dalje glineni golubovi, prvi na meti onih koji su nezadovoljni stanjem u društvu, uređivačkom politikom ili možda i radom novinara, pritom spremni da na nezakonit način to i iskažu”, naveli su iz DNP-a u saopštenju.

Oni su pozvali državno tužilaštvo da sprovede efikasnu istragu i procesuira počinioca, kao i da utvrdi da li je ugrožena bezbjednost Pejović kako bi dobila adekvatnu zaštitu

