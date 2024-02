Edukacija zdravstvenog kadra u fokusu saradnje sa agencijom TIKA

Podgorica, (MINA) – Edukacija i usavršavanje zdravstvenog kadra biće fokusu saradnje Ministarstva zdravlja i Turske agencije za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA), poručeno je sa sastanka ministra zdravlja Vojislava Šimuna i koordinatorke TIKA-e za Crnu Goru Nihal Ersoj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Šimun i Ersoj su saglasni da će saradnja tog Vladinog resora i TIKA-e, koja je i do sada bila uspješna i značajna za zdravstveni sistem u Crnoj Gori, ubuduće biti unaprjeđivana kroz konkretne programe podrške.

Navodi se da će TIKA omogućiti dolazak turskih ljekara u Crnu Goru, koji će edukovati crnogorski medicinski kadar u raznim oblastima medicine, kao što su ginekologija, hirurgija, ortopedija i anesteziologija.

Edukacija i usavršavanje, kako su naveli, biće organizovana i u oblastima javnog zdravlja, reagovanja u vanrednim situacijama i upravljanja bolnicama.

“Edukaciju će pratiti i obezbjeđivanje neophodne medicinske opreme za određene terapijske i dijagnostičke procedure”, kaže se u saopštenju.

Šimun je, kako se navodi, zahvalio narodu Turske i Ageneciji TIKA na višestrukoj pomoći crnogorskom zdravstvenom sistemu.

Prema njegovim riječima, pomoć je rezultirala podizanjem nivoa kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga građanima Crne Gore.

On je kazao da je ubijeđen da će se kvalitetna i sadržajna saradnja nastaviti i intenzivirati i u narednom periodu.

Ersoj je podsjetila da su od 2007. godine realizovali brojne projekte i aktivnosti, koje su u oblasti zdravstva bile usmjerene na unapređenje infrastrukture, nabavku medicinske opreme i edukaciju kadra.

