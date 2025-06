Edukacija zdravstenih radnika o klasifikaciji carskih rezova

Podgorica, (MINA) – Poboljšanje kvaliteta njege majki i novorođenčadi i smanjenje nepotrebnih intervencija cilj je uvođenja Robsonove klasifikacije carskih rezova u porodilišta u Crnoj Gori, kazali su iz Kliničkog centra (KCCG).

Na Ginekološko-akušerskoj klinici KCCG održana je prva obuka u sklopu projekta Uvođenje Robsonove klasifikacije carskih rezova u porodilišta u Crnoj Gori.

Navodi se da Robsonova klasifikacija predstavlja standardizovan način za analizu i praćenje stope carskih rezova, omogućava bolju procjenu indikacija i ishoda porođaja.

„Uvođenje ove klasifikacije ima za cilj poboljšanje kvaliteta njege majki i novorođenčadi, smanjenje nepotrebnih intervencija i podršku u donošenju odluka zasnovanih na dokazima“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je taj projekat podržan od Ministarstva zdravlja i usmjeren na praktičnu obuku zdravstvenih radnika u porodilištima za razvrstavanje porođaja prema grupama Robsonove klasiifikacije, a koju je Svjetska zdravstvena organizacija predložila 2015. godine kao jednu od mjera za smanjenje broja nepotrebnih carskih rezova.

Iz KCCG su rekli da su predavanja održali doktori Snežana Crnogorac, Goran Lazarević, Milorada Nešović i Aida Šahmanović, a interaktivnim predavanjima i praktičnoj obuci prisustvovali su ginekolozi i babice iz KCCG i opštih bolnica u Crnoj Gori.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS