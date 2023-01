Đurović se upisala u Knjigu žalosti u Ambasadi Ukrajine

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović posjetila je danas Ambasadu Ukrajine u Podgorici, gdje se upisala u Knjigu žalosti povodom pada helikoptera u Brovariju, u predgrađu Kijeva.

Đurović je izrazila najdublje saučešće zbog stravične helikopterske nesreće u kojoj je živote izgubio veliki broj ljudi, među kojima ministar unutrašnjih poslova Ukrajine Denis Monastirski, njegovi najbliži saradnici, djeca i lokalno stanovništvo.

Ona je kazala da je uvijek teško suočiti se sa takvim tragedijama, a naročito sa gubitkom života nevine djece.

Đurović je navela da je sigurna da će ukrajinsko rukovodstvo pružiti pomoć i utjehu onima koji su u nesreći izgubili najdraže.

“Saučestvujemo u bolu sa porodicama i prijateljima koji su pretrpjeli nenadoknadiv gubitak i pružamo vam podršku u ovim izazovnim trenucima za cijelu zemlju”, poručila je Đurović.

