Đurović: Pljevlja vjekovima unazad primjer multikulturalnosti

Podgorica, (MINA) – Pljevlja su grad koji je vjekovima unazad poznat kao primjer multikulturalnosti, multietničnosti i multikonfesionalnosti i kao takva predstavljala su uzor ostalim krajevima Crne Gore, kazala je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, u čestitki lokalnom rukovodstvu i građanima povodom 20. novembra – Dana opštine Pljevlja, kazala da uprkos brojnim izazovima kroz koje je prolazila Crna Gora, stanovnici tog grada su dostojanstveno branili te neprolazne vrijednosti čovječanstva, na ponos cijele države.

Na tim osnovama su, kako je dodala Đurović, i uspostavljeni slobodarska tradicija i antifašizam, zahvaljujući kojima je izvojevana sloboda grada i države u Drugom svjetskom ratu i na čijim temeljima se razvija i moderna, evropska Crna Gora.

“Iako su prepoznata kao opština bogata energetskim, rudnim i industrijskim potencijalima, Pljevlja su godinama unazad bila zapostavljena, što je dovelo do odlaska velikog broja mladih ljudi iz grada”, kazala je Đurović, saopšteno je iz Skupštine.

Ona je poručila da je neophodno da društvo učini sve da iskoristi ogromne potencijale pljevaljskog kraja i da kroz otvaranje novih radnih mjesta omladina bude zadržana na svojim ognjištima.

“Sigurna sam da će tome doprinijeti i nedavno potpisani ugovor koji omogućava toplifikaciju Pljevalja, a koji će umnogome popraviti stanje životne sredine u gradu i stvoriti uslove da privrednici ulažu u Pljevlja”, rekla je Đurović.

Ona je navela da je uvjerena da će Pljevlja i u budućnosti biti prepoznata kao grad mira, tolerancije, razumijevanja i suživota između građana različitih vjera i nacija, i na taj način i dalje davati dobar primjer ostatku Crne Gore.

