Đukanović uputio telegram saučešća povodom smrti Raičevića

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović uputio je telegram saučešća Jevrejskoj zajednici u Crnoj Gori povodom smrti bivšeg predsjednika Zajednice, Đorđa Raičevića.

Kako su naveli iz Službe za informisanje predsjednika, Đukanović je kazao da je smrt Raičevića gubitak ne samo za njegovu porodicu, i Jevrejsku zajednicu, već i društvo u cjelini.

“Kao predsjednik, dugogodišnji potpredsjednik, sekretar i jedan od osnivača, Jevrejsku zajednicu sa saradnicima i članovima učinio je mjestom okupljanja i saradnje, promišljanja o budućnosti, i afirmacije suživota koji uvažava posebnosti”, navodi se u telegramu Đukanovića.

On je naveo da je Raičević godinama davao doprinos demokratskom razvoju, afirmaciji mira, očuvanju crnogorskog integriteta, građanskog multikulturalnog i multikonfesionalnog sklada, čime se, kako je rekao, svi u Crnoj Gori ponose.

“Uvijek je bio jedan od nosilaca prepoznatljivog promptnog i nedvosmisleno jasnog odgovora antisemitizmu, hegemoniji i asimilaciji, ksenofobiji, govoru mržnje, rasizmu, pojavama neonacizma i pokušajima njegove političke mimikrije, kao i osude bilo kakvog oblika relativizacije ili umanjenja zločina prema bilo kom narodu”, rekao je Đukanović.

Raičević je, kako je dodao, predano afirmisao spone Crne Gore i Izraela u građenju prijateljskih odnosa i razvoju svestrane saradnje.

“S pijetetom ćemo se sjećati Đorđa kao prijatelja i dobrog saradnika, svima će nam nedostajati”, kazao je Đukanović.

