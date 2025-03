Đukanović: Izvanredni rezultati budvanskog Suda za prekršaje prošle godine

Podgorica, (MINA) – Sud za prekršaje u Budvi prošle godine je ostvario izvanredne rezultate, iako je u najvećem dijelu godine postupao sa dvoje sudija manje, saopštio je predsjednik tog suda Marko Đukanović.

On je kazao da je Sud za prekršaje u Budvi prošle godine u radu imao 19.386 predmeta, od čega 13.651 ili 70,42 odsto prvostepenih prekršajnih predmeta (PP) i 5.735 ili 29,58 odsto izvršnih predmeta (IPS).

Đukanović je naveo da su prošlu godinu započeli sa 6.097 predmeta prenijetih iz prethodnih godina (4.042 PP i 2.055 IPS predmeta), dok je za godinu primio 13.289 novih predmeta.

„U toku izvještajnog perioda, od ukupno 19.386 prekršajnih i izvršnih predmeta u radu, riješeno je ukupno 14.510 ili 74,85 odsto predmeta, tako da je na kraju godine ostalo neriješeno 4.876 predmeta ili 25,15 odsto“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je prosječan mjesečni priliv predmeta na broj sudija koji su postupali u prekršajnom i izvršnom postupku iznosio 100,67.

Kako se dodaje, u prosjeku je riješeno 1.312,45 predmeta po sudiji, dok je u prosjeku po sudiji ostalo neriješeno 443,27 predmeta.

Đukanović je kazao da je stopa ažurnosti na nivou suda u prošloj godini iznosila 108,64 odsto.

On je rekao da je najveći broj predmeta u radu bio iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (68,7 odsto), zatim iz oblasti Zakona o javnom redu i miru (9,8 odsto), Zakona o zaštiti od nasilja u porodici (4,2 odsto), Zakona o sprečavanju korupcije (2,8 odsto), dok je iz ostalih oblasti poticalo oko 14 odsto predmeta.

„Ukupno je izrečeno 4.955 zaštitnih mjera, od čega 3.933 u predmetima formiranim po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je 187 zaštitnih mjera izrečeno u predmetima formiranim po Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, dok ostatak od 379 ide na ostale oblasti.

„Sud je u prošloj godini ukupno naplatio 2.040.035,33 EUR novčanih kazni, troškova postupka i sudskih taksi, što je veliki porast u odnosu na 2023. godinu (preko 233.000 EUR) i čak 41 odsto više u odnosu na budžet koji je opredijeljen za rad suda u prošloj godini“, istakao je Đukanović.

On je naglasio da je izvršeno i više od 2,2 hiljade dana zatvorskih kazni.

„Sud je u prošloj godini ostvario izvanredne rezultate rada, koji još više dobijaju na značaju jer je u najvećem dijelu godine postupao sa čak dvoje sudija manje“, zaključio je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS