Đukanović: Crna Gora saosjeća sa turskim narodom

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i njeni građani saosjećaju sa turskim narodom, poručio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović u razgovoru sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u telefonskom razgovoru sa Erdoganom, ponovio izraze najdubljeg saučešća povodom više od 40 hiljada žrtava zemljotresa, i prenio najbolje želje za oporavak povrijeđenih.

„Crna Gora i njeni građani duboko saosjećaju sa Turskom i njenim narodom. Mi nismo ekonomski najmoćniji ni najveći vaš prijatelj i partner, ali smo iskren prijatelj i u granicama svojih mogućnosti smo apsolutno spremni da učinimo sve da olakšamo nevolje kroz koje prolazite“, poručio je Đukanović.

On je Erdoganu i njegovom narodu poželio istrajnost u naporima koje ulažu da što brže savladaju tu nevolju.

Erdogan se zahvalio Đukanoviću za saučešće i upis u knjigu žalosti koju je otvorila Ambasada Turske u Podgorici.

„Informisao je Đukanovića o detaljima jedne od najvećih katastrofa koja je odnijela više od 40 hiljada života, dok je 112,5 hiljada povrijeđenih“, kaže se u saopštenju.

Erdogan je kazao da se nada da će uz podršku prijatelja Turska uspjeti da prevaziđe užasne posljedice razornog zemljotresa, ističući važnu pomoć spasilačkih ekipa iz Crne Gore i pomoć crnogorskih građana.

