Đukanović: Crna Gora pokazuje posvećenost pitanjima ljudskih prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, učešćem u Savjetu za ljudska prava, pokazuje posvećenost pitanjima ljudskih prava, poštovanju standarda i iznalaženju rješenja za njihova kršenja, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje Predsjednika, Đukanović se u Ženevi sastao sa predsjednikom Savjeta za ljudska prava Vaclavom Balekom.

“Đukanović je istakao da Crna Gora učešćem u Savjetu pokazuje posvećenost pitanjima ljudskih prava, poštovanju standarda i iznalaženju rješenja za njihova kršenja koja su, nažalost, česta”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, uz opredijeljenost za stalno jačanje pozicije Savjeta, članstvo u toj organizaciji Crna Gora vidi i kao priliku za kvalitetnu prezentaciju zemlje na međunarodnom planu i u multilateralnom okviru.

Đukanović je, u kontekstu agresije na Ukrajinu, ukazao na zahtjevnu ulogu Crne Gore kao članice NATO-a i lidera u pregovorima sa Evropskom unijom.

Navodi se da je Đukanović uvjeren da će Crna Gora, uprkos izazovima, izaći iz krize i, kroz demokratske izborne procedure, dobiti stabilnu i proevropsku vladu koja će nastaviti da vodi društvo u pravcu dostizanja evropskih vrijednosti.

“Balek je ocijenio da je za Savjet veoma važna podrška tako istaknutih ličnosti, što pojačava njegovu poziciju”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je Balek podsjetio da je Savjet mehanizam koji najbolje funkcioniše i u stanju je da dovede do vidljivih rezultata, kao u slučaju brze reakcije na agresiju na Ukrajinu.

On je, u tom kontekstu, naglasio značaj tog tijela kao važnog mehanizma za države poput Crne Gore i Češke, koji je baziran na ljudskim pravima i pomaže građanima.

Balek je, kako se navodi, posebno naglasio značaj iskoraka Savjeta u godini jubileja, 75 godina Univerzalne deklaracije i 30 godina Bečke deklaracije u cilju povećanja efikasnosti za šta će biti dragocjena podrška političkih lidera.

