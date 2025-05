Dukaj: Otvoreni za saradnju sa svim sindikatima

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) otvoreno za saradnju sa Udruženog sindikata uprave i državnih službenika i namještenika (USUDSN) i sa svim ostalim sindikatima, poručio je resorni ministar Maraš Dukaj.

Iz MJU saopšteno je da su se Dukaj i predstavnici USUDSN-a danas prvi put sastali, a da je tema sastanka bilo uključivanje Sindikata u aktivnosti Ministarstva.

Navodi se da su predstavnici USUDSN-a su izrazili želju za uključivanjem u sve postojeće i buduće aktivnosti MJU.

Predstavnici Sindikata su na sastanku poručili da uključivanjem u radne grupe koje se bave reformom javne uprave, izradom propisa iz oblasti službeničkih odnosa, pripremom i sprovođenjem kadrovskih politika, žele da doprinesu uspostavljanju stvarnog, funkcionalnog i transparentnog socijalnog dijaloga.

„Dukaj je istakao da je Ministarstvo otvoreno za saradnju kako sa njima, tako i sa svim ostalim sindikatima i naglasio da se raduje budućem zajedničkom radu koji će se temeljiti na partnerskom i konstruktivnom odnosu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku zaključeno da se očekuje da započeti dijalog bude nastavljen u konkretnim koracima i rješenjima, vjerujući da je ovo početak novog poglavlja u kojem će zajednički raditi na unapređenju uslova rada, jačanju institucija, kao i dodatnoj afirmaciji službeničkog sistema zasnovanog na zakonitosti, poštovanju i odgovornosti.

