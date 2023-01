Dukaj: Lični podaci građana i poslovni privrednih subjekata sačuvani

Podgorica, (MINA) – Zahvaljujući stručnjacima Ministarstva javne uprave (MJU) lični podaci građana kao i poslovni privrednih subjekata ostali su sačuvani, saopštio je ministar javne uprave u Vladi Crne Gore Maraš Dukaj.

On je u intervjuu Pobjedi ocijenio da je, znajući koliko podataka u svijetu „procuri“, čak i iz najbolje štićenih institucija i sistema, jasno koliki je to uspjeh,

Dukaj je rekao da je određena šteta napravljena kompromitacijom nekih podataka sa računara pojedinih službenika, pri čemu su ti podaci kriptovani i do sada nema dokaza da su napadači uspjeli da ih dekriptuju.

On je naveo da nije tajna da Crna Gora nije bila spremna za sajber napade.

Dukaj je istakao da su od tada značajno podigli nivo bezbjednosti informacionih sistema, unaprijedili infrastrukturu i alate za sajber bezbjednost, osnovali Vladin CIRT (Government Computer Incident Response Team).

On je kazao da su i kadrovski ojačani grupom stručnjaka za brzi, hitni odgovor, u toku su završne operacije na otvaranju Vladinog SOC-a (Government Security Operations Centre), dakle posebnog dijela koji će dežurati non-stop.

“Epilog je da smo bogatiji za jedno dragocjeno iskustvo”, rekao je Dukaj.

