Dukaj: Građanima dostupno deset novih elektronskih usluga

Podgorica, (MINA) – Građanima i privredi Crne Gore od danas je na platformi Elektronske uprave dostupno deset novih elektronskih usluga, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

„Sa zadovoljstvom objavljujem da je na novoj platformi Elektronske uprave dostupno deset novih elektronskih usluga, koje su namijenjene građanima i privredi“, naveo je Dukaj u izjavi dostavljenoj medijima.

Kako je kazao, od danas se elektronskim putem mogu podnijeti zahtjevi za dostavljanje podataka iz prekršajne i kaznene evidencije.

Među novim elektronskim uslugama su i prepisi uvjerenja o položenom pravosudnom i stručnom ispitu, kao i inicijative za vršenje nadzora nad radom javnog izvršitelja i notara.

„Ove eUsluge doprinose većoj efikasnosti, dostupnosti i transparentnosti, bez potrebe za fizičkim odlaskom na šalter“, kazao je Dukaj.

On je pozvao građane da posjete novi Portal EUprave i iskoriste sve prednosti digitalne administracije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS