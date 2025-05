Državljanin Srbije uhapšen zbog pokušaja ubistva u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Tivatska policija uhapsila je državljanina Srbije R.Š. (42) iz Novog Pazara, osumnjičenog za pokušaj ubistva, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti Tivat sinoć, oko 45 minuta poslije ponoćim, obaviještena od zaposlene u jednom ugostiteljskom objektu u Tivtu da je u tom objektu došlo do tuče između više osoba.

„U međuvremenu je utvrđeno da su se te osobe udaljile sa mjesta događaja, pa su nakon kraće portage u ulici Palih boraca, zatečene dvije osobe u međusobnom fizičkom kontaktu, a tom prilikom je jedna osoba odbacila nož“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su te osobe identifikovane kao D.Đ.(49) iz Tivta i R.Š.(42) iz Novog Pazara, državljanin Srbije, kojima je ukazana ljekarska pomoć, nakon čega je D.Đ. transportovan u Klinički centar u Kotoru gdje je i zadržan.

Kako su rekli, sa događajem je upoznat dežurni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici ,po čijem su nalogu preduzete dalje policijsko-tužilačke mjere i radnje, a prikupljena su i obavještenja od više osoba koje su kazale da je tuča između D.Đ. i R.Š. započela u ugostiteljskom objektu, a nastavljena van njega.

„Nakon niza preduzetih mjera i radnji, po nalogu Višeg državnog tužilaštva R.Š. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju na štetu D.Đ.“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će R.Š. danas, uz krivičnu prijavu biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost.

