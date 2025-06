Državljanin BiH uhapšen po potjernici Visbadena

Podgorica, (MINA) – Službenici Sektora granične policije, na graničnom prelazu Šćepan Polje, uhapsili su M.I.(49), državljanina Bosne i Hercegovine (BiH), koji se potražuje po međunarodnoj potjernici Savezne Republike Njemačke.

Iz Uprave policije saopšteno je da se granična policija, postupajući po potjernici NCB Interpola Visbaden, uhapsila M.I. koji se potražuje radi vođenja krivičnog postupka koji je pokrenut protiv njega pred Sudom u Erfutu zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pronevjera na prevarni način za koje je propisana kazna zatvora od deset godina.

M.I. će, kako su kazali u zakonom pedviđenom roku biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici.

Navodi se da slijedi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Njemačke u vezi sa postupkom ekstradicije.

