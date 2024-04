Država mora unaprijediti položaj osoba sa autizmom

Podgorica, (MINA) – Država mora odlučnije da radi kako bi se položaj mladih sa invaliditetom u Crnoj Gori poboljšao, poručeno je sa sastanka ministra sporta i mladih Dragoslava Šćekića sa predstavnicima Udruženja mladih sa hendikepom (UMHCG) i Fondacije „Ognjen Rakočević“.

Šćekić je, povodom 2. aprila – Dana osoba sa autizmom, razgovarao sa direktoricom UMHCG Marinom Vujačić i predsjednicom Fondacije “Ognjen Rakočević” Valentinom Rakočević.

U zajedničkom saopštenju Vlade i dvije organizacije, navodi se da su Vujačić i Rakočević predstavile ciljeve, misiju i neke od aktivnosti koje sprovode UMHCG i Fondacija “Ognjen Rakočević”, ali i probleme sa kojima se suočavaju u radu.

Na sastanku je, kako se navodi, istaknuto da se djeca, mladi i osobe sa autizmom u Crnoj Gori suočavaju sa izazovima kao što su nedovoljni resursi i neujednačene prakse i pristupi.

“A da unapređenjem ljudskih i povećanjem prostornih kapaciteta, kao i uvođenjem savremene opreme država može poboljšati taj položaj”, dodaje se u saopštenju.

Ščekić, Vujačić i Rakočević saglasili su se da je položaj mladih sa invaliditetom u Crnoj Gori veoma izazovan.

“Država mora kontinuirano odlučnije raditi kako bi se, uz stalnu međuresornu i međusektorsku saradnju, taj položaj poboljšao”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je ocijenjeno da se nedostatak stručnog kadra može premostiti stipendiranjem u okviru stručnih programa za obrazovanje kadra neophodnog u toj oblasti.

“Unapređenje multisektorskog rada nadležnih institucija, sektora i zajednica u oblasti usluga za djecu sa smetnjama u razvoju treba da donese direktne koristi i djeci i njihovim porodicama”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da, prema dostupnim podacima, u Crnoj Gori ima oko četiri hiljade djece iz spektra autizma, a njih oko 270 koristi usluge Centra za autizam, razvojne smetnje i dječju psihijatriju „Ognjen Rakočević”.

Na sastanku je naglašeno da je neophodna adekvatnija baza podataka i registara, a ukazano je i na važnost rane identifikacije i intervencije.

“Ravnopravnost položaja svih mladih osoba u svim društvenim oblastima u crnogorskom društvu je ono za šta se zalaže i Resor za demografiju i mlade i Ministarstvo sporta i mladih”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da se i kroz aktivnosti Savjeta za prava djeteta mogu sprovoditi brojne inicijative koje će doprinijeti postizanju ravnopravnosti i stvaranja jednakih šansi.

“U tom kontekstu, biće održana i tematska sjednica posvećena položaju djece i osoba s autizmom i njihovih porodica”, dodaje se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovale savjetnica potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade Sanja Jokić i sekretarka Savjeta za prava djeteta Tijana Ivančević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS