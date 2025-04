Država će djeci i roditeljima osoba s autizmom pružiti suštinsku pomoć

Podgorica, (MINA) – Djeci i osobama s autizmom, kao i njihovim roditeljima, potrebno je pružiti suštinsku pomoć tokom svakodnevnih potreba i izazova sa kojima se susrijeću, a svaki resor će saslušati konkretne probleme i naći rješenja za oblasti koje su u njihovoj nadležnosti.

To je saopšteno nakon današnjeg sastanka predstavnika više resora u Vladi i predstavnika roditelja djece i osoba s autizmom.

Kako je sapšteno iz Ministarstva zdravlja, tokom sastanka je resornim ministrima i predstavnicima institucija ukazano na prepreke koje su dio svakodnevice djece i osoba s autizmom i predložena su i konkretna rješenja, za koja su se sagovornici saglasili da postoje mogućnosti za njihov kratkoročan, srednji ili duži rok za realizaciju.

„U otvorenom razgovoru su na sveobuhvatan način predstavljene specifičnosti potreba ovih osoba kao i podrške koju očekuju od institucija kako na državnom tako i na lokalnom nivou“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su ministri i predstavnici institucija roditeljima predstavili stepen ispunjenosti određenih strateških dokumenata i aktivnosti koji su dio njihovih ovlašćenja.

„I obavezali se da kroz kontinurani kontakt u narednom periodu prate stepen realizacije zahtjeva i potreba o kojima su govorili predstavnici roditelja djece i osoba s autizmom“, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva zdravlja su kazali da su se sagovornici saglasali da prostora za napredak u toj oblasti itekako ima.

Ocijenjeno je da se samo zajednički može uspostaviti sistem podrške koji će, prije svega biti po mjeri onih kojima je namijenjen i kojima je najpotrebniji, a to su djeca i osobe s autizmom i njihove porodice koje, kako je naglašeno, moraju imati pomoć države i svih njenih institucija.

Navodi se da su sastanku u Vladi prisustvovali ministri zdravlja Vojislav Šimun i socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić, sekretarka Savjeta za prava djeteta i savjetnica u Kabinetu premijera Tijana Ivančević.

Dodaje se da su sastanku prisustvovali i direktor Kliničkog centra Aleksandar Radović, predstavnik Fonda za zdravstveno osiguranje Radovan Nikolić, predstavnici ministarstava prosvjete, nauke i inovacija, ljudskih i manjinskih prava i predstavnici nevladinih organizacija i fondacija koje se bore za prava djece i osoba s autizmom Goran Laković i Sabina Decević.

