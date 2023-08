DPS: Odluka Vlade o smjeni Brđanina ismijava pravni sistem države

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade o prestanku mandata direktora Uprave policije Zorana Brđanina još jedno je skandalozno postupanje izvršne vlasti, koje ismijava pravna sistem Crne Gore, ocijenjeno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Vlada je četvrtak donijela novo rješenje o prestanku mandata Brđaninu, nakon što je Upravni sud početkom jula poništio prethodno rješenje o njegovoj smjeni.

“Odluka da se usvoji prijedlog za prestanak mandata direktora Uprave policije Zorana Brđanina, još jedno je skandalozno postupanje Vlade i premijera nedoraslog svojim obavezama Dritana Abazovića”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su kazali da, kako je u prethodne tri godine “crnogorska javnost navikla na neobaziranje vlastodržaca na zakone i sve druge pozitivno pravne norme”, ni ne iznenađuje nepoštovanje sudske odluke kojom je poništeno rješenje o smjeni Brđanina.

Iz DPS-a su kazali da je to još jedan primjer koji govori u prilog tome da Vlada, čiji tehnički mandat traje mnogo duže od redovnog, ne postupa u skladu sa najboljim državnim interesima, kao i da svojim činjenjima ismijava pravni sistem Crne Gore i institucije.

“Ona iznova potvrđuje da je nedostojna da upravlja državom, te da Crna Gora u što skorijem roku mora dobiti stabilnu vladu, koja će djelovati domaćinski i koja neće raditi protiv državnih interesa”, rekli su iz DPS-a.

Oni su naveli da se ne stavljaju u ulogu advokata Brđanina u odnosu na čiji izbor su u Skupštini bili uzdržani, već da kao državotvorna partija brane poštovanje principa vladavine prava i poštovanje sudskih odluka.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS