Donirali računare školama u Nikšiću i Zeti

Podgorica, (MINA) – Kompanija One donirala je računare osnovnim školama (OŠ) “Jagoš Kontić” u Nikšiću i “Vladika Danilo” u Zeti.

Kako je saopšteno iz te kompanije, One, u namjeri da aktivno učestvuje u digitalizaciji društva i đacima omogući preduslove za učenje informatike po mjeri modernog doba, nastavlja da oprema računarske kabinete crnogorskih osnovnih škola.

Direktor korporativnih poslova u kompaniji One Srđan Šišić kazao je da je škola mjesto gdje se stiče obrazovanje i opismenjava.

“Ona njeguje stvaralaštvo, inovativnost i kreativnost. Svi ovi atributi pripadaju djelatnosti koja je u osnovi poslovanja kompanije One, ali i školi 21. vijeka”, kazao je on.

Šišić je ocijenio da je informatička pismenost veoma važna i zato kompjuter danas predstavlja osnovno nastavno sredstvo.

“Ova premisa razlog je zašto je kompanija One već opremila kabinete nekih škola i zašto nastavlja tim putem za sve đake Crne Gore”, rekao je Šišić.

Direktorica OŠ “Jagoš Kontić” Ranka Laković rekla je da je zadatak prosvjetara da obrazujuju učenike i da im pruže znanje za novo vrijeme.

Prema njenim riječima, računarska oprema posebno će olakšati profesorima informatike da učenicima prenesu kvalitetnije znanje i povećaju njihove digitalne kompetencije za budućnost.

“Hvala vam što ste potrebe učenika stavili na prvo mjesto. Vaša dobronamjernost i velikodušnost biće ubuduće nemjerljiv podsticaj našem radu”, rekla je Laković.

Ona je dodala da će donacija interneta značajno olakšati i obrazovni proces učenika sa smetnjama u razvoju u njihovoj “Sunčanoj učionici”.

Iz One su rekli da se i učenici škole raduju praktičnom dijelu nastave iz informatike koji im je sada na raspolaganju.

“Oprema koju ste nam poklonili mnogo će značiti i nama i svim našim školskim drugarima”, kazao je učenik sedmog razreda Lazar Pejović.

Navodi se da potrebe djece u digitalnom dobu najbolje razumiju njihovi nastavnici informatike.

Prema riječima Nele Popović koja u OŠ “Vladika Danilo” u Zeti predaje informatiku i matematiku, svaki, pa i najmanji iskorak u smjeru digitalne transformacije je vrijedan.

“U vremenu kada ne možemo zamisliti život bez tehnologije, kada se na žalost kao društvo ne možemo pohvaliti bogatstvom, prepoznati potrebu i donirati moderne računare i opremu gest je za poštovanje”, rekla je Popović.

Ona je zahvalila na razmijevanju i dobroj volji.

“Naročito se zahvaljujem u ime onih učenika koji u svojim kućama nemaju računare”, kazala je Popović.

Direktorica škole OŠ “Vladika Danilo” Lidija Rašović naposlijetku je zaključila da su na gest koji podrazumijeva razumijevanje stvarnih potreba djece dugo čekali, ali da će njihova informatička sekcija na predstojećim takmičenjima tek pokazati šta zna.

“U našoj školi veoma je aktivna sekcija Micro:klub, tako da će nam donacija značiti. Nadamo se da će nam vaš poklon donijeti neku nagradu na takmičenjima koja slijede, a mi ćemo Vas obavijestiti. Neka nagrada biće posvećena upravo Vama!”, kazala je Rašović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS