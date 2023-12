Donacije za 17 osnovnih škola

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih doniraće novac za nabavku opreme u 17 osnovnih škola, saopšteno je iz tog resora.

Oni su naveli da je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić danas potpisao ugovore o donaciji sa direktorima 17 škola iz više crnogorskih opština.

„Donacije su opredijeljene za kupovinu računarske opreme, televizora, muzičkih instrumenata i drugih potrebnih stvari“, navodi se u saopštenju.

Cilj donacije je, kako je saopšteno, poboljšanje sveukupnog položaja mladih u Crnoj Gori, kroz međuresorni doprinos.

Donacije će dobiti škole „Rifat Burdžović-Tršo” i „Krsto Radojević” iz Bijelog Polja, kao i “Radomir Rakočević” iz Mojkovca.

Novac za nabavku opreme dobiće i pljevaljske škole “Bratstvo jedinstvo” i “Kruševo”, kao i nikšićke “Ivan Vušović” i “Braća Bulajić”.

Ugovor o donaciji potpisale su i škole “Blažo Mraković” iz Danilovgrada, “Tucanje” iz Petnjice, “Ilija Kišić” iz Herceg Novog, “Risto Manojlović ” iz Kolašina, “Marko Nuculović” iz Ulcinja i “Miroslav Đurović” iz Rožaja.

Dvije škole iz Berana „Donja Ržanica“ i „Vuk Karadžić“, kao i iz Podgorice “18. Oktobar” i “Đoko Prelević”, dobiće donacije za nabavku potrebne opreme.

