Dojava o bombi u zgradi Vrhovnog, Višeg i Apelacionog suda

Podgorica, (MINA) – Vrhovni, Viši i Apelacioni sud u Podgorici evakuisani su jutros zbog dojave o bombi, saopšteno je agenciji MINA iz Službe za odnose sa javnošću Vrhovnog suda.

Navodi se da je dojava o postavljenoj bombi poslata Upravi policije.

Policija je izašla na teren i obezbjeđuje te sudske institucije.

