Dojava o bombi u Skupštini Glavnog grada lažna

Podgorica, (MINA) – Dojava da je u zgradi Skupštine Glavnog grada večeras postavljena bomba bila je lažna, javljaju Vijesti.

Policija je provjeravala tu informaciju, nakon što je radnik obezbjeđenja u toj zgradi nešto prije 19 sati pronašao ceduljicu, na kojoj je bila napisana poruka da će ih “dići u vazduh”.

Zbog toga su na lice mjesta bile upućene ekipe službi Hitne medicinske pomoći i Zaštite i spašavanja, a zgrada je evakuisana.

Kako su javlili podgorički mediji, dojava je stigla dok je u zgradi Skupštine Glavnog grada trajao sastanak podgoričkog odbora Demokratske partije socijalista, kojem je prisustvovao lider te stranke Milo Đukanović.

