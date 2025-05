Dodatnih šest miliona EUR za inovacije u ovoj godini

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori će ove godine za inovacije biti izdvojeno dodatnih šest miliona EUR, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Iz tog resora kazali su da je Vlada usvojila Informaciju o korišćenju sredstava iz Programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, sa Predlogom Plana za podršku razvoju inovacione djelatnosti Fonda za inovacije za ovu godinu.

„Usvojeni Plan podrške razvoju inovacione djelatnosti za ovu definiše realizaciju tri inicijative: jačanje postojećih programa podrške Fonda za inovacije usled velike zainteresovanosti i potreba tržišta, uspostavljanje Regionalnog akceleratora za održivost i vještačku inteligenciju i razvoj GovTech rješenja, ukupne vrijednosti šest miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se usvajanjem tog plana prvi put stvaraju uslovi za uspostavljanje “pre-seed” i “seed” akceleratora, osmišljenog da pruži podršku tehnološkim kompanijama u ranoj fazi razvoja sa visokim potencijalom rasta.

„Tokom trajanja Programa, potpisana su 432 escrow ugovora i u ovom trenutku za podršku razvoju inovacione djelatnosti u Crnoj Gori dostupno je ukupno 31 milion EUR“, kazali su iz MPNI.

Kako su naveli, Plan podrške razvoju inovacione djelatnosti za ovu godinu predstavlja proširivanje portfolija dobrih inicijativa koje sprovodi Fond za inovacije i koje će već u ovoj godine dati konkretne rezultate stvarajući sinergijski efekat sa tekućim programima koji se sprovode.

„Ova godina ima poseban značaj za unapređenje razvoja inovacione djelatnosti, u kontekstu činjenice da je ovo prvi put da su ovako značajna sredstva otvorena za implementaciju konkretnih programa i aktivnosti u oblasti inovacija“, navodi se u saopštenju.

Zbog toga je, smatraju u MPNI, sada idealan trenutak za ostale subjekte inovacione infrastrukture da prošire svoje aktivnosti u skladu sa potrebama tržišta.

