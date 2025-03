Dobrovoljnim davaocima krvi besplatne ulaznice za nacionalne parkove

Podgorica, (MINA) – Dobrovoljni davaoci krvi dobiće besplatne ulaznice za neki od nacionalnih parkova u Crnoj Gori.

Iz Javnog preduzeća za nacionalne parkove (JPNPCG) objasnili su da će svi dobrovoljni davaoci, koji krv budu donirali u narednom periodu, imati mogućnost da izaberu besplatne ulaznice za jedan od pet nacionalnih parkova.

Navodi se da je saradnja JPNPCG i Zavoda za transfuziju krvi nastavljena i ove godine sa ciljem podrške davalaštvu.

Direktorica JPNPCG Marinela Đuretić ukazala je na značaj Zavoda za transfuziju krvi za ukupan sistem zdravstvene zaštite u Crnoj Gori.

„NPCG, uvažavajući značaj i plemenitost aktivnosti dobrovoljnog davalaštva krvi koje, osim svoje osnovne namjene, doprinose i jačanju zajednice, kulturi solidarnosti i odgovornosti prema društvu, opredjelili su dvije i po hiljade dnevnih ulaznica – vaučera za dobrovoljne davaoce krvi“, rekla je Đuretić.

Kako je kazala, iz svakog nacionalnog parka opredijeljeno je po 500 dnevnih ulaznica.

Đuretić je navela da, iako davaoci krvi to ne očekuju, u JPNPCG žele da njihov humani čin bude nagrađen i prepoznat.

Prema njenim riječima, zato dobrovoljnim davaocima krvi pružaju podršku i otvaraju vrata zaštićenih područja, da upoznaju njihove vrijednosti i dožive lijepe trenutke u zdravoj životnoj sredini i prirodi.

„Neka njihova dobra djela budu inspiracija našoj ukupnoj društvenoj zajednici, kao i svim drugim društveno odgovornim subjektima da, u skladu sa svojim mogućnostima, daju podršku Zavodu za transfuziju krvi“, poručila je Đuretić.

Direktorica Zavoda za transfuziju krvi Tamara Šćepanović zahvalila je JPNPCG za višegodišnju podršku davalaštvu.

„Zavod za transfuziju krvi i Nacionalni parkovi tradicionalni su partneri već godinama, a sve sa ciljem podrške dobrovoljnom davalaštvu krvi. Zahvalni smo što je JPNPCG i ove godine opredijelilo 2,5 hiljada ulaznica za naše davaoce″, kazala je Šćepanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS